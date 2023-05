IPad Pro a prezzo mai visto prima: offerta imperdibile su Amazon

Probabilmente, la principale alternativa a un computer portatile per tutti coloro che amano lavorare in libertà ma non vogliono portare sempre con sé un PC. L’iPad Pro, sin dal suo lancio, ha via via rosicchiato quote di mercato tanto ai laptop di fascia media sia ai tablet di fascia alta, tanto da affermarsi come miglior tablet in commercio.

Un dispositivo, quello del produttore californiano, che ha davvero poco da invidiare alla gran parte di computer portatili in circolazione. Basta leggere la scheda tecnica dell’iPad Pro 2022, infatti, per rendersi conto di trovarsi tra le mani un dispositivo di assoluto valore, perfetto per lavorare in mobilità. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, potrete comprarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria a uno dei prezzi più bassi di sempre. Una promozione da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

iPad Pro 11 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La scheda tecnica dell’iPad Pro ha veramente pochi eguali sul mercato. Il tablet monta un display Liquid Retina da 11" caratterizzato da un’elevata luminosità e dall’ampia gamma cromatica P3. Tecnologie come il True Tone e il ProMotion assicurano poi la migliore esperienza visiva possibile. La prima adatta automaticamente i colori in base alla luce esterna per non affaticare gli occhi; la seconda assicura un refresh rate di 120 Hz per video fluidi e senza interruzioni.

Sotto la scocca trova posto il chip Apple M2, progettato e realizzato dagli stessi ingegneri Apple capace di assicurare prestazioni da PC top di gamma (non a caso montato anche dai MacBook e dagli iMac). La memoria interna da 128GB è più che sufficiente per installare tutte le app di cui avrete bisogno e salvare file in locale per lavoro e svago.

Molto interessante anche il comparto fotografico, pensato appositamente per chi utilizza il tablet per le videochiamate di lavoro. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera da 12MP con in aggiunta lo scanner LiDAR per utilizzare le app per la realtà aumentata, mentre la fotocamera frontale è sempre da 12MP ed è pensata appositamente per le chiamate su FaceTime.

L’iPad Pro da 11 pollici supporta poi accessori esterni come l’Apple Pencil e la Magic Keyboard, due strumenti capaci di trasformare il tablet in un vero e proprio computer portatile.

iPad Pro a tasso 0 su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Il tablet della mela morsicata, come accennato, è disponibile su Amazon con una promozione da non lasciarsi scappare. L’iPad Pro da 11 pollici, con connettività Wi-Fi e 128 gigabyte di spazio di archiviazione può essere acquistato con uno sconto del 16%: costa solo 899,00 euro, con un risparmio di 180 euro rispetto al prezzo di listino.

Allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico si aggiunge la possibilità (riservata agli iscritti ad Amazon Prime) di comprare l’iPad a tasso 0 e senza spese di istruttoria. Chi ha aggiunto una carta di credito o carta di debito al loro account possono infatti scegliere di pagare in cinque rate senza interessi né altre spese. In questo modo, l’iPad Pro da 11 pollici costa 180 euro al mese per cinque mesi.

