IPhone 12 costerà di più a causa del 5G

Il prezzo della prossima serie di iPhone 12 di Apple non è stato ancora svelato, ma sembra destinato ad essere superiore a quello di iPhone 11. A far salire il costo base degli smartphone Apple ci sarebbe la componentistica per il supporto della connettività 5G.

Secondo quanto riferito da nuovi rumors che arrivano dalla Cina, il prezzo base di iPhone 12 potrebbe essere di 749 dollari contro i 699 dollari di iPhone 11. Un aumento dettato non solo dal supporto al 5G, ma anche da altre componenti come il display OLED. Anche sui nomi resta l’incertezza, con la versione con schermo da 5.4 pollici che potrebbe chiamarsi iPhone 12 mini e non semplicemente iPhone 12. L’unica cosa finora certa, è che gli iPhone 12 arriveranno in 4 modelli diversi per dimensione con schermi da 5.4 pollici, 6.1 pollici e 6.7 pollici, tutti con l’attesissimo processore A14 Bionic.

iPhone 12, prezzo in aumento

Le recenti indiscrezioni sottolineano come il supporto al 5G abbia fatto salire il prezzo base di 50 euro, passando così dai 699 dollari dell’iPhone 11 ai 749 dollari per iPhone 12. Oltre alla connettività 5G, il costo del nuovo iPhone 12 potrebbe salire anche per la presenza del nuovo processore Apple A14 Bionic. iPhone 12 sarà dotato di almeno 4 GB di RAM e di uno schermo OLED con frequenza di refresh da 120 Hz.

Al prezzo però gli utenti potrebbero dover aggiungere due grandi assenti nella confezione: caricabatterie e auricolari, proprio come per i modelli Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE. La società di Cupertino ha giustificato l’assenza di questi accessori nelle confezioni come una scelta ambientale, ma forse dietro potrebbe esserci una strategia per contenere i costi, già lievitati per via della componentistica.

iPhone 12, come si chiameranno?

Al momento sappiamo che i modelli di iPhone 12 previsti sono quattro, due “normali” e due Pro. La differenza sostanziale riguarda le dimensioni dello schermo, con il modello più piccolo con diagonale da 5.4 pollici, poi due modelli da 6.1 pollici e infine il più grande da 6.7 pollici. Fino ad oggi i due modelli normali erano indicati rispettivamente iPhone 12 e iPhone 12 Max, ma un nuovo rumor potrebbe portare a una diversa nomenclatura.

Lo smartphone Apple da 5.4 pollici potrebbe venire definito iPhone 12 Mini, e di conseguenza la versione con schermo da 6.1 pollici diventerebbe iPhone 12. Invariate invece le indiscrezioni per gli altri due modelli, i cui nomi dovrebbero essere iPhone 12 Pro per il modello da 6.1 pollici e iPhone 12 Pro Max per quello da 6.7 pollici.