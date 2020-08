IPhone 12, ecco quando uscirà in Italia

Apple nelle settimane precedenti ha già confermato che l’uscita dell’iPhone 12 e dell’iPhone 12 Pro sarà in ritardo rispetto alla data classica di fine settembre. L’azienda di Cupertino ha parlato di alcune settimane di ritardo, senza specificare esattamente quando ci sarà la presentazione e l’arrivo ufficiale sul mercato. A togliere tutti i dubbi è Jon Prosser, giornalista tecnologico sempre molto informato sul mondo Apple, che sul proprio account Twitter ha stilato il calendario dell’uscita dei prossimi dispositivi della mela morsicata, compresi i nuovi iPad e Apple Watch Series 6.

Bisogna prendere con le dovute cautele questo tipo di anticipazioni: John Prosser si è dimostrato sempre abbastanza affidabile, ma nell’ultimo periodo ha anche commesso degli errori grossolani, come con l’annuncio di iPhoneOS al posto iOS 14 rivelatosi completamente infondato. Torniamo alla presentazione dell’iPhone 12 e degli altri dispositivi. Secondo il giornalista, Apple organizzerà un evento di presentazione solo per gli smartphone (a ottobre), mentre per gli altri dispositivi ci sarà un annuncio tramite comunicato stampa (tra il 7 e l’11 settembre). Ecco quando uscirà l’iPhone 12 e iPhone 12 Pro in Italia.

iPhone 12 e iPhone 12 Pro, le date (quasi) ufficiali per l’uscita sul mercato

Il tweet pubblicato da Jon Prosser sul calendario delle presentazioni dei nuovi prodotti Apple è molto preciso e fissa la road-map per l’uscita dei nuovi iPhone 12 e Apple Watch 6. Chi si aspettava il classico evento di presentazione in stile “Apple” resterà deluso. L’esplosione della pandemia che non permette di organizzare eventi “in presenza” e i ritardi accumulati dai fornitori ha convinto l’azienda di Cupertino a dividere la presentazione dei nuovi iPhone 12 con gli altri prodotti Apple.

Cosa significa? Molto semplice: l’Apple Watch Series 6 e i nuovi iPad verranno annunciati tramite un classico comunicato stampa nella settimana del 7 settembre, con la possibilità di acquistarli immediatamente dall’Apple Store.

Per l’iPhone 12 e iPhone 12 Pro, invece, Apple organizzerà una presentazione online nella settimana del 12 ottobre, con l’apertura dei pre-ordini negli stessi giorni. Le spedizioni e la vendita nei negozi, invece, partirà la settimana successiva. Queste date, però, valgono solo per i due modelli di iPhone 12, mentre l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max arriveranno sul mercato a novembre e per il momento non c’è ancora una data certa.

Rispetto allo scorso anno si tratta di un ritardo superiore ai 30 giorni, ma il 2020 è stato un anno molto particolare, con la maggior parte delle fabbriche cinesi che ha dovuto chiudere per l’esplosione della pandemia globale. Questo ha portato inevitabilmente a dei ritardi che hanno obbligato Apple a posticipare sia la presentazione dei nuovi iPhone 12 (prevista inizialmente a settembre), sia il lancio sul mercato.