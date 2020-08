IPhone 12, l'uscita sul mercato sarà divisa in due fasi

In molti speravano che l’arrivo dei nuovi iPhone 12 fosse fissato a settembre, come già accaduto negli anni precedenti. A causa della pandemia da Covid-19, però, il lancio sul mercato per il 2020 è stato rinviato a fine ottobre e l’uscita sul mercato dei diversi modelli potrebbe avvenire in due fasi.

Secondo gli ultimi rumors riportati da Digitimes, i primi a essere rilasciati saranno iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici, mentre nella seconda fase Apple introdurrà sul mercato gli altri modelli l’iPhone 12 Pro Max da 6.7 pollici e l’iPhone 12 con schermo da 5.4 pollici. Una data di rilascio ufficiale non c’è ancora, sono molte le indiscrezioni per cui il primo smartphone potrebbe uscire sul mercato almeno alla fine di ottobre, mentre gli altri potrebbero arrivare tra le 2 e le 4 settimane dopo, tra novembre e dicembre. Una strategia a due fasi che non è affatto familiare alle abitudini di Apple, ma dettata dalla particolare situazione che il mercato ha vissuto negli ultimi mesi.

iPhone 12, due fasi per il rilascio

Alla fine Apple si è arresa e non presenterà la nuova serie iPhone 12 a settembre. Un ritardo dettato dai problemi subiti dai fornitori e dai partner per l’emergenza Coronavirus, con turni di lavoro rallentati e fabbriche costrette a chiudere. La buona notizia è che alcune delle schede madri degli iPhone 12 sarebbero già pronte e in spedizione per la fine di agosto, quindi prossime all’assemblaggio. Tra i motivi del rinvio c’è anche chi adduce un ritardo nella consegna dei modem per il supporto della connettività 5G, che saranno forniti da Qualcomm.

iPhone 12, le date di rilascio

Al momento non ci sono date ufficiali per il rilascio, ma dopo tanti rumors la stessa Apple ha deciso di fare chiarezza, confermando che i primi iPhone arriveranno per fine ottobre o al più la prima settimana di novembre. Data la situazione, per quella data si potrebbe avere la prima fase di uscita sul mercato almeno dei dispositivi iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici. Per vedere gli altri due modelli, probabilmente bisognerà attendere ancora un mese.