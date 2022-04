IPhone 12, il prezzo crolla con il super sconto e diventa un best buy

Ha ancora senso comprare un iPhone 12 a diversi mesi dall’uscita dell’iPhone 13? In molti si pongono questa domanda e la risposta ha bisogno di alcune specificazioni. Si devono tenere in considerazione diversi fattori, a partire, logicamente, dal prezzo. Se teniamo in considerazione i prezzi di listino, anche a costo di spendere cento euro in più, conviene acquistare l’iPhone 13. Se, invece, la differenza comincia a crescere, allora l’iPhone 12 diventa più che un’opzione. E oggi quella differenza è cresciuta molto grazie alla super offerta disponibile su Amazon: l’iPhone 12 da 128GB è disponibile a un prezzo di 683€, con uno sconto del 23% che fa risparmiare più di 200€.

Per essere un iPhone lo sconto è davvero elevato (siamo abituati a cifre molto minori per l’ultimo modello dell’azienda di Cupertino) e per questo motivo bisogna approfittarne subito. Per quanto riguarda la scheda tecnica, l’iPhone 12 è sicuramente un gradino sotto all’iPhone 13, ma resta ancora un dispositivo più che valido. Ha un ottimo schermo, un ottimo comparto fotografico e a livello software non ha nulla da invidiare all’ultimo modello, dato che utilizzano la stessa versione di iOS (e riceverà ancora molti aggiornamenti). Se stavate aspettando la giusta occasione per comprare un nuovo smartphone, oggi è arrivata.

La scheda tecnica dell’iPhone 12

L’iPhone 12, anche se oramai è uscito sul mercato da un po’, resta un dispositivo più che valido. E a testimoniarlo è la scheda tecnica, migliore a decine di dispositivi lanciati negli ultimi mesi.

Partiamo subito dallo schermo che è un Super Retina XDR da 6,1" con un contrasto molto elevato. Grazie al display OLED la definizione è elevatissima e si vedono alla perfezione tuti i dettagli. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche sulla resistenza e grazie al Ceramic Shield la robustezza è aumentata notevolmente. Il cuore del dispositivo è il chip A14 Bionic che garantisce prestazioni elevate e permette anche di registrare video in 4K con Dolby Vision.

Come in tutti gli iPhone il comparto fotografico riveste una grande importanza. Nella parte posteriore troviamo un sistema a doppio fotocamera con entrambi i sensori da 12 MP (grandangolare e ultragrandangolare). Su entrambi gli obiettivi è presente la modalità Notte per scattare immagini luminose anche quando c’è poca luce.

Grazie al lavoro di ottimizzazione fatto lato software, l’autonomia è aumentata di molto e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Chiudiamo con una caratteristica molto utile: l’iPhone 12 è impermeabile grazie alla certificazione IP68.

iPhone 12 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

L’iPhone 12 tocca un nuovo minimo storico grazie al crollo di prezzo avvenuto in questi giorni. Lo smartphone Apple è disponibile su Amazon un prezzo di 683€, il 23% in meno rispetto a quello consigliato. Il risparmio è considerevole: più di 200€ e si tratta del minimo storico. Il sito di e-commerce permette anche di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 136,60€ al mese. L’iPhone 12 viene venduto e spedito direttamente da Amazon e beneficia della consegna veloce riservata ai clienti Prime. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni di tempo. Lo smartphone è disponibile nella colorazione rossa.

Il prezzo del banner è sbagliato: cliccandoci si aprirà la pagina prodotto su Amazon e apparirà quello corretto.

iPhone 12 – nero

Sono sempre in offerta e sempre con un ottimo sconto (il 21%) anche altre tre colorazioni: nero, azzurro e bianco. In questo caso il prezzo è di 706,37€.

iPhone 12 – nero

iPhone 12 – azzurro

iPhone 12 – bianco