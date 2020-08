IPhone 12, prezzi in aumento e uscita in ritardo: le ultime novità

Non passa giorno senza una nuova notizia o informazione sull’uscita o sul prezzo dei nuovi iPhone 12. E questa volta le fonti sono molto affidabili: i portali online di Forbes e di Bloomberg hanno pubblicato dei nuovi report riguardo le ultime novità su tutta la famiglia di iPhone 12 in uscita nei prossimi mesi. E non si tratta di buone notizie. Infatti, secondo i giornalisti dei due siti web il prezzo dell’iPhone 12 sarà più elevato rispetto a quello dello scorso anno (con un aumento che varia di 100-150 dollari a seconda del modello).

L’altra notizia piuttosto strana per il mondo Apple è che nessun iPhone 12 avrà iOS 14. Infatti, a causa dei ritardi nell’uscita dello smartphone, arriveranno tutti con una versione successiva del sistema operativo. Molto probabilmente saranno equipaggiati con iOS 14.1, oppure con iOS 14.0.1 o piccole versioni successive. Si tratta della prima volta che tutti i nuovi smartphone Apple saltano la nuova versione del sistema operativo mobile. Per quanto riguarda l’uscita e le caratteristiche degli iPhone 12, invece, nulla di nuovo: lancio sul mercato previsto tra ottobre e novembre in base al modello.

Quanto costerà l’iPhone 12

Un nuovo report pubblicato da Forbes fornisce nuove informazioni sul prezzo degli iPhone 12. E le notizie non sono positive per gli utenti: tutti e quattro i modelli avranno un costo superiore rispetto all’iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il motivo sono le maggiori spese sostenute da Apple per la realizzazione dei nuovi iPhone 12: l’implementazione del 5G ha fatto aumentare i costi e anche l’utilizzo di alcune componenti più economiche e l’eliminazione dalla confezione degli auricolari e del caricabatteria non ha migliorato la situazione.

Il prezzo dell’iPhone 12 partirà da 749 dollari per il modello base con schermo da 5,4 pollici e salirà fino a 849 dollari per l’iPhone 12 Plus (nuovo nome di quello che fino a poco tempo fa era conosciuto come iPhone 12 Max). Per i modelli premium, il prezzo parte da 1099 dollari per l’iPhone 12 Pro e arriva fino a 1199 dollari per la versione base dell’iPhone 12 Pro Max. Si tratta di aumento di circa 100-150 dollari rispetto ai modelli precedenti.

Traslando questi prezzi al mercato italiano, ci sarà sicuramente un aumento di 100-150 euro su tutti i modelli e si arriveranno a sfiorare i 2000 euro per la versione più performante dell’iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12, arriverà con iOS 14.1

Il sito web di Bloomberg, invece, rilancia una notizia che riguarda la parte software: l’iPhone 12 sarà il primo smartphone Apple a non uscire con la nuova versione del sistema operativo (in questo caso iOS 14), ma con una successiva. Il lancio sul mercato dei dispositivi è fissato tra ottobre e novembre e per quel periodo è attesa la release di iOS 14.1, versione dell’OS mobile che sarà presente anche sui nuovi iPhone.

Quando esce l’iPhone 12

In questo caso non bisogna fare affidamento a nessun report pubblicato da qualche azienda, ma la conferma è arrivata direttamente da Apple. I nuovi iPhone 12 arriveranno “con alcune settimane di ritardo”, ma l’azienda di Cupertino non ha voluto specificare il periodo esatto. Secondo i rumor l’uscita verrà diversificata in base al modello: prima i due iPhone 12 e poi i due iPhone 12 Pro. I primi dovrebbero arrivare entro fine ottobre, i modelli premium all’inizio di novembre.