Quanto costerà l'iPhone 12

Chi sperava che con l’arrivo dell‘iPhone 12 Apple decidesse di rivedere un po’ la propria strategia dei prezzi resterà deluso. Le ultime indiscrezioni parlano di un leggero aumento rispetto al modello precedente causato in primis dalla presenza del nuovo modem per il 5G e dalle componenti interne che garantiscono un sensibile miglioramento delle prestazioni. La notizia arriva dal report dell’analista Jeff Pu che è stato ripreso da 9to5Mac, uno dei portali di riferimento per il mondo Apple.

Nonostante la confezione dell’iPhone 12 dovrebbe essere più “leggera” a causa dell’assenza sia del caricabatteria sia delle cuffie EarPods (Apple vuole ridurre l’inquinamento ambientale provocato dagli accessori inutilizzati dagli utenti), il prezzo del nuovo smartphone non sembra diminuire. Nelle settimane precedenti, però, era uscita un’indiscrezione da parte di Jon Prosser, un tech influencer sempre molto informato sulle ultime novità tecnologiche, di un possibile abbassamento dei prezzi da parte di Apple, con il modello base dell’iPhone 12 venduto a poco meno di 650 dollari. Vedremo a settembre chi tra Jeff Pu e Jon Prosser avrà ragione sui prezzi dell’iPhone 12.

I prezzi dell’iPhone 12: quanto costerà lo smartphone

Secondo Jeff Pu il prezzo dei quattro modelli dell’iPhone 12 sarà mediamente più elevato rispetto a quello dello scorso anno. Non di molto (si parla di circa 50 dollari, che sul mercato europeo verranno traslati con un aumento di circa 50 euro), ma si tratta comunque di un aumento. Le cause di questo innalzamento dei prezzi sono dovute anche alle nuove componenti che Apple monterà sul suo smartphone di punta.

La novità più grande riguarda la connessione 5G: tutti i quattro modelli supporteranno la connessione super veloce grazie alla presenza di un modem ad hoc. Anche il nuovo chipset A14 Bionic ha costi di produzione più elevati che vanno a impattare sul prezzo finale. Infine, i due modelli iPhone 12 Pro avranno quattro fotocamere, una in più rispetto all’iPhone 11 Pro. Il quarto sarà un sensore LiDAR per la realtà aumentata.

In totale gli iPhone 12 saranno quattro: oltre al modello base ci sarà l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max. I prezzi dovrebbero partire da 749 dollari per l’iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici e arrivare fino ai 1099 dollari per l’iPhone 12 Pro Max. Nel mezzo c’ anche l’iPhone 12 Max (799 dollari) e l’iPhone 12 Pro (999 dollari).

Quando esce l’iPhone 12

Dubbi anche sulla possibile data di uscita dell’iPhone 12. La presentazione ci sarà come al solito nel mese di settembre, mentre l’arrivo sul mercato potrebbe essere posticipato di alcune settimane a causa dei ritardi dei fornitori per il problema Covid-19. Il nuovo smartphone Apple potrebbe arrivare tra il mese di ottobre e novembre.