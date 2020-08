IPhone 12 Pro, arriva anche la versione indistruttibile

“Musk be on Mars” non è il nome del nuovo progetto per la conquista dello spazio da parte di Elon Musk con SpaceX, ma una nuova versione speciale dell’iPhone 12 ideata da Caviar. L’azienda russa diventata famosa per realizzare edizioni speciali e limitate degli smartphone più in voga, ha già pensato al primo modello “exclusive” dell’iPhone 12. Il nuovo smartphone Apple ancora non è stato lanciato e non arriverà prima della fine di ottobre – inizio di novembre, ma Caviar si è voluta già portare avanti.

Non è la prima volta che l’azienda russa ha realizzato un iPhone a “tema spaziale”. E non è nemmeno la prima volta che utilizza un’azienda di Elon Musk per produrre uno smartphone unico nel suo genere. Lo scorso anno lanciò un iPhone 11 Pro prendendo ispirazione dal Cybertruck, il truck elettrico di Tesla che dovrebbe essere indistruttibile. Questa volta Caviar rilancia con Space X e con l’iPhone 12 Pro, realizzando uno smartphone rivestito in titanio e che nella cover posteriore ha un piccolo frammento della navicella Dragon Endeavour lanciata nello spazio lo scorso maggio.

Come è fatto l’iPhone 12 Pro Musk be on Mars

Basta guardare l’immagine dello smartphone ideato da Caviar per capire che è un omaggio a Elon Musk e a SpaceX, l’azienda nata con l’unico scopo di conquistare lo spazio. Lo smartphone avrà lo stesso design dell’iPhone 12 Pro (che ancora non è stato svelato, la presentazione avverrà a settembre), ma con una cover posteriore personalizzata.

Oltre al fatto che sarà realizzata in titanio, il che renderà molto resistente lo smartphone, è caratterizzata dalla scritta “Musk be on Mars” e da una navicella spaziale stilizzata che è appena partita. Per non farci mancare nulla, nella parte inferiore della cover è presente anche la firma di Elon Reeve Musk.

Per quanto riguarda le caratteristiche, il dispositivo sarà sicuramente un top di gamma, con la stessa scheda tecnica dell’iPhone 12 Pro, compresi i quattro sensori posteriori.

Quanto costa l’iPhone 12 Pro di Elon Musk

Come accade spesso con gli iPhone prodotti da Caviar, il prezzo è tutt’altro che alla portata di tutti. Per il modello base dell’iPhone 12 Pro si parte da 4990 dollari, ma si può arrivare agli oltre 6000 dollari dell’iPhone 12 Pro Max con 512GB di memoria interna. Per il momento è possibile solamente effettuare il pre-ordine e le spedizioni partiranno quando sarà disponibile l’iPhone 12 Pro.