IPhone 12, segnalati problemi sia al 4G che al 5G

Ancora problemi per gli iPhone 12 di Apple appena arrivati sul mercato. Dopo i quelli segnalati da alcuni utenti per il display che diventava verde e grigio, ora altri segnalano problemi di connettività sia per le reti 4G LTE che 5G. Gli iPhone 12 si disconnettono e diventa impossibile navigare in internet.

Le segnalazioni sono arrivate a partire dal 1° dicembre sui forum di supporto di Apple da parte dei nuovi proprietari e al momento la società di Cupertino non ha ancora fornito una soluzione al problema. Stando a quanto riportato nei forum, all’improvviso gli smartphone della Mela perdono le barre del segnale e il display mostra il messaggio “Il tuo iPhone non è attivato”. Il problema si è verificato per gli utenti statunitensi che usano gli operatori Verizon e AT&T, ma alcune segnalazioni sono giunte anche da utenti di Vodafone in Australia. L’unica soluzione sembra essere quella di riavviare il telefono.

iPhone 12, problemi alle reti 4G e 5G: le segnalazioni

Il problema segnalato nei forum di supporto di Apple è analogo per diversi utenti. Dopo aver utilizzato l’iPhone 12 appena ricevuto per oltre 10 minuti, le barre del segnale scompaiono sia per le reti 4G LTE che per quelle 5G e appare la scritta sul display “Il tuo iPhone non è attivato”.

In particolare, come spiega un utente, la perdita di copertura della rete, sia 4G che 5G, si verifica quando finisce l’area di copertura di un’antenna e si passa a un’altra. Anche su Reddit iniziano ad arrivare numerose segnalazioni della stessa problematica che ora Apple dovrà provvedere a risolvere.

iPhone 12, come risolvere i problemi di rete

Al momento non c’è una soluzione univoca al problema e nonostante le segnalazioni Apple non ha ancora fornito una risposta ufficiale nei forum di supporto.

Molti utenti sostengono che per ripristinare la connessione sia necessario attivare e poi disattivare la modalità aereo. In molti casi, questo risolve il problema fino alla prossima disconnessione.

Altri utenti invece sono stati costretti a riavviarlo, oppure a ripristinarlo ai dati di fabbrica. Inoltre, dopo il riavvio, per alcuni è stato necessario rimuovere e reinserire la scheda SIM per sincronizzare nuovamente la rete con il proprio operatore telefonico.

iPhone 12, il problema del display

Questo non è il primo problema che Apple si trova costretta a risolvere per i modelli di iPhone 12 appena lanciati sul mercato. Lo scorso mese alcuni utenti hanno segnalato che il display dello smartphone diventava verde e grigio. Apple ha chiesto agli utenti di fare aggiornamenti di software frequenti, suggerendo che fosse questa la causa del problema.