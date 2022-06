IPhone 13 torna in offerta al minimo storico: prezzo in discesa

Da oramai più di un mese erano sparite le offerte interessanti sull’iPhone 13, l’ultimo smartphone lanciato sul mercato da Apple. Oggi, però, lo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino è tornato finalmente in promo su Amazon e lo fa con il prezzo più basso di sempre per il modello con memoria da 256GB. Lo sconto è di addirittura il 16% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Insomma, un’offerta da non farsi sfuggire se volete acquistare il nuovo iPhone 13 a un prezzo scontato. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

iPhone 13

L’iPhone 13 oramai non ha molti segreti. A diversi mesi dall’uscita sul mercato resta ancora uno dei migliori dispositivi che si possono acquistare, grazie a un processore potentissimo, a un ottimo comparto fotografico e a uno schermo OLED che garantisce ottimi colori in qualsiasi situazione. Come capita con tutte le offerte Apple, ma soprattutto con gli iPhone, non c’è una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo motivo vi consigliamo di approfittarne prima che termini.

La scheda tecnica dell’iPhone 13

È quasi riduttivo dire che l’iPhone 13 è tra i migliori smartphone in circolazione: si tratta di un dispositivo premium ed è logico che abbia prestazioni elevatissime e nessun problema con il multitasking.

Rispetto ai modelli precedenti, la novità più importante riguarda il comparto fotografico. Apple ha sviluppato il sistema fotografico con doppia fotocamera più evoluto di sempre per un iPhone. L’azienda di Cupertino ha riprogettato completamente l’architettura dello smartphone per integrare due nuovi sensori da 12MP, molto più grandi rispetto al passato. L’obiettivo grandangolare cattura molta più luce, mentre quello ultra-grandangolare mette in risalto anche i dettagli più nascosti. Ci sono anche nuove modalità per scattare e registrare video pensate appositamente per i content creator. Una di queste è la modalità “Cinema" che, come si può intuire dal nome, utilizza tecniche cinematografiche per permettere a chiunque di registrare video perfetti da caricare sui social.

Lo schermo dell’iPhone 13 è un display OLED Super Retina XDR da 6,1" molto più luminoso e colorato rispetto al passato. Sotto la scocca trova posto il nuovo chipset A15 Bionic, uno dei più potenti in circolazione. Lo spazio di archiviazione è di ben 256GB e permette di salvare e scaricare tutte le app di cui si ha bisogno. Migliorata anche la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Torna disponibile su Amazon e lo fa con un nuovo minimo storico. L’iPhone 13 da 256GB è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 887€, con uno sconto del 16% rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio di quasi 200€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 12 rate da 73,92€ al mese. La consegna avviene in tempi brevi e per il reso ci sono 30 giorni di tempo in modo da testarlo a fondo.

iPhone 13