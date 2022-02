IPhone 13: il modello top al minimo storico

E’ uno dei telefoni più desiderati del 2021-22 e non senza motivo: iPhone 13 è un concentrato di tecnologia e di stile che solo Apple poteva realizzare. Uno smartphone, come al solito, impossibile da paragonare alle controparti Android: gli iPhone si confrontano con gli iPhone, non con gli altri telefoni di altri produttori

Nello specifico, iPhone 13 si confronta con gli altri modelli della gamma (iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max) e con la generazione precedente (cioè la gamma iPhone 12). Ogni altro confronto è arduo e poco utile, perché chi compra iPhone è perché vuole quel tipo di esperienza offerta da Apple e, al massimo, deve decidere quale iPhone comprare. Scelta non facile perché, come è noto a tutti, gli iPhone costano parecchio e tra volere e potere… A volte, però, su Amazon la pazienza viene premiata e si trovano anche iPhone 13 in offerta ad un prezzo incredibile: -22% sulla versione più carrozzata.

iPhone 13: il modello top

La gamma iPhone 13, non mini, è disponibile in 5 colori (rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e Product Red) e in tre tagli di memoria: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

A prescindere dal taglio di memoria e dal colore scelto, le altre caratteristiche tecniche sono identiche: il chip è il nuovo Appe A15 Bionic, il display è il Super Retina XDR da 6,1 pollici e il comparto fotografico è formato da una doppia fotocamera posteriore da 12 MP e da una anteriore sempre da 12 MP.

Rispetto a iPhone 12 il nuovo iPhone 13 è più intelligente e ha nuove funzioni per elaborare foto e video, come la modalità Cinema, che permette di variare il fuoco delle inquadrature anche in post produzione, o lo stabilizzatore ottico montato direttamente sul sensore della fotocamera.

Per sfruttare al 100% le funzioni foto e video di iPhone 13, però, è meglio scegliere la versione top di gamma con 512 GB di spazio di archiviazione: in questo modo è possibile registrare molti più video in 4K e scattare molte più foto in altissima risoluzione.

iPhone 13 512 GB: l’offerta Amazon

iPhone 13 con 512 GB di spazio di archiviazione è tutt’altro che alla portata di tutti: costa ben 1.289 euro sul sito ufficiale di Apple e in negozio, negli Apple Store. Ma non su Amazon.

Al momento, infatti, Apple iPhone 13 da 512 GB nella colorazione azzurra è in forte sconto e costa 1.005 euro (-284 euro, -22%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Una offerta così non si era mai vista su iPhone 13: è il minimo storico da quando è arrivato su Amazon.