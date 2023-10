IPhone 15: ecco le versioni di lusso per Halloween

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Caviar

Caviar International, società celebre per i suoi smartphone di lusso, ha presentato in occasione di Halloween la collezione UFO, formata da tre modelli: “Alien“, “Astral” e “Starship“.

Le nuove versioni di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, pur essendo comunque un’edizione deluxe, hanno un costo molto inferiore al mezzo milione di dollari che Caviar chiede per il modello “Diamond Snowflake” realizzato in oro bianco 18 carati, con incastonati 570 diamanti, e sono realizzati “solo” con frammenti di meteoriti, oro 24 carati, titanio di grado aerospaziale e acciaio inossidabile.

iPhone 15 Caviar: la collezione UFO

Definire come unica la collezione UFO di Caviar sarebbe riduttivo. Tutti i nuovi device di questa linea infatti sono realizzati con frammenti di diversi meteoriti.

Per la versione “Alien“, ad esempio, sono stati scelti dei frammenti del meteorite Murchison, caduto in Australia il 28 settembre 1969, che ha un’età stimata di circa 7 miliardi di anni, ciò vuol dire che i pochi fortunati che acquisteranno la nuova versione di iPhone made by Caviar avranno un device realizzato con il materiale più antico presente sulla Terra, addirittura più antico del pianeta stesso e persino più antico del Sole, che ha circa 5 miliardi di anni.

Ma oltre a questo componente così esclusivo, ciò che colpisce è anche il design di iPhone 15 Pro Alien: riproduce l’immagine di un Predator, il celebre alieno portato per la prima volta sul grande schermo nell’omonimo film del 1987.

Oltre a questo modello, Caviar ha pensato anche ad altre due versioni: la “Astral” con un’immagine raffigurante la Via Lattea e l’universo e la “Starship” che riproduce sulla parte posteriore del dispositivo una navicella spaziale (che riporta alla mente lo Star Destroyer di Star Wars). Questi due modelli sono realizzati rispettivamente con meteoriti provenienti dalla Luna e da Marte.

Chiaramente, a prescindere dalla versione e dal tipo di meteorite utilizzato, tutti i prodotti sono arricchiti con oro 24 carati, titanio di grado aerospaziale e acciaio inossidabile.

iPhone 15 Caviar, prezzo e disponibilità

I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max della linea UFO di Caviar possono già essere acquistati sul sito ufficiale dell’azienda ex russa (in seguito alla guerra in Ucraina Caviar ora opera da Dubai) e, ovviamente, i prezzi non sono adatti a tutte le tasche:

iPhone 15 Pro Alien – 128 GB: 8.200 dollari

iPhone 15 Pro Alien – 256 GB: 8.490 dollari

iPhone 15 Pro Alien – 512 GB: 8.840 dollari

iPhone 15 Pro Alien – 1 TB: 9.200 dollari

iPhone 15 Pro Max Alien – 256 GB: 8.990 dollari

iPhone 15 Pro Max Alien – 512 GB: 9.340 dollari

iPhone 15 Pro Max Alien – 1 TB: 9.700 dollari

iPhone 15 Pro Starship – 128 GB: 7.910 dollari

iPhone 15 Pro Starship – 256 GB: 8.200 dollari

iPhone 15 Pro Starship – 512 GB: 8.560 dollari

iPhone 15 Pro Starship – 1 TB: 8.910 dollari

iPhone 15 Pro Max Starship – 256 GB: 8.700 dollari

iPhone 15 Pro Max Starship – 512 GB: 9.060 dollari

iPhone 15 Pro Max Starship – 1 TB: 9.410 dollari

iPhone 15 Pro Astral – 128 GB: 9.310 dollari

iPhone 15 Pro Astral – 256 GB: 9.600 dollari

iPhone 15 Pro Astral – 512 GB: 9.960 dollari

iPhone 15 Pro Astral – 1 TB: 10.310 dollari

iPhone 15 Pro Max Astral – 256 GB: 10.100 dollari

iPhone 15 Pro Max Astral – 512 GB: 10.460 dollari

iPhone 15 Pro Max Astral – 1 TB: 10.810 dollari.

Da sottolineare infine che, date le affinità a livello estetico e di dimensioni con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, la collezione UFO è disponibile anche per gli smartphone Apple di precedente generazione.