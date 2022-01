IPhone 13, l'offerta su Amazon è imperdibile: prezzo mai visto

State pensando di mandare in soffitta il vostro vecchio iPhone e acquistarne uno nuovo? Questo potrebbe essere il momento che stavate aspettando da tanto tempo. L’iPhone 13 è infatti disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, con un inusuale sconto in doppia cifra che consente di risparmiare oltre 1o0 euro.

Nello specifico, tra le offerte top di oggi su Amazon troviamo l’iPhone 13 blu con 256 gigabyte di memoria. Si tratta di uno dei modelli più desiderati e acquistati sulla piattaforma di ecommerce di Jeff Bezos: lo spazio d’archiviazione generoso permette infatti di archiviare migliaia e migliaia di file multimediali (foto e video, ma non solo), mentre la livrea azzurra è tra le più apprezzate dalla critica. Insomma, una promozione da non perdere per nessuna ragione al mondo (anche perché difficilmente verrà riproposta a breve).

iPhone 13 al minimo storico: caratteristiche e funzionalità

Nonostante sia stato lanciato sul mercato qualche mese fa, la scheda tecnica dell’iPhone 13 non ha nulla da invidiare a quella di smartphone lanciati più recentemente e con un comparto hardware (almeno sulla carta) più aggiornato e performante del suo. All’intetrno della scocca in allumino trova spazio il nuovo SoC A15 Bionic che, forte del Neural Engine da 16 core, garantisce prestazioni di calcolo superiori del 50% rispetto a quelle della concorrenza (e del 30% quando si parla di acceleratore grafico). Ad affiancarlo troviamo 6 gigabyte di RAM. Non manca la connettività 5G e la compatibilità con il Wi-Fi 6: non si avranno così problemi di velocità Internet sia quando ci si connetterà alla rete mobile del proprio operatore telefonico o quando si sarà connessi alla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio.

Il display Super Retina XDR (pannelo OLED con bordi sottilissimi) ha una risoluzione 2532×1170 pixel e una densita di 470 ppi ed è protetto da un sottile strato di Ceramic Shield che lo rende resistente a graffi e cadute, anche da diversi metri di altezza. Come da tradizione, nella parte alta centrale troviamo un generoso notch all’interno del quale Apple “nasconde" la fotocamera frontale e i sensori necessari al riconoscimento facciale Face ID.

Nella parte posteriore troviamo un sistema fotografico composto da due sensori da 12 megapixel. Il sensore grandangolare ha un’apertura f/1.6, mentre l’ultra grandangolo ha un’apertura f/2.4: una combinazione che (grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale dell’A15 Bionic) consente di realizzare scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità o luce quasi completamente assente. La fotocamera frontale TrueDepth ha una risoluzione di 12 megapixel e un diaframma con apertura f/2.2: ideale tanto per realizzare selfie e autoscatti di gruppo, quanto per fare lunghe videochiamate di lavoro o con i propri amici.

A muovere il tutto troviamo l’ormai collaudatissimo iOS 15, che permetterà di sfruttare al meglio il comparto hardware progettato dagli ingegneri di Cupertino. L’ottimizzazione hardware/software è infatti uno dei punti di forza del melafonino. Tanto per fare un esempio, l’autonomia dell’iPhone 13 non ha nulla da invidiare alla concorrenza nonostante la batteria sia decisamente meno “generosa" rispetto alla stragrande maggioranza degli smartphone top Android. Merito di un pacchetto software – sistema operativo + app – capace di ottimizzare i consumi e permettere di arrivare a fine giornata senza grossi grattacapi.

Da non sottovalutare, poi, tutti gli aspetti legati alla cybersecurity e alla protezione della privacy: Apple ha infatti investito molto in questo settore, garantendo agli utenti che i dati archiviati all’interno del dispositivo saranno al riparo tanto dai cybercriminali quanto da sistemi di tracciamento troppo “invasivi".

iPhone 13 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, l’iPhone 13 in offerta su Amazon è una di quelle promozioni da non lasciarsi scappare perché non è dato sapere se e quando verrà riproposta. Il melafonino presentato pochi mesi fa in quel di Cupertino scende infatti al prezzo più basso di sempre, con uno sconto sul listino del 13% che permette di risparmire ben 134 euro. L’iPhone 13 da 256 gigabyte può essere csoì acquistato a 924,50 euro, con la possibilità di pagarlo in cinque rate a interessi zero e senza commissioni grazie al servizio offerto da Amazon ai suoi clienti Prime. In alternativa, in fase di check out è possibile scegliere la modalità di pagamento “Acquista subito e paga a rate con Cofidis", che consente di pagare lo smartphone della Mela morsicata in sei o piu rate.

Anche le altre colorazioni dell’iPhone 13 sono in offerta, anche se non al minimo storico come la versione color Azzurro. Nel caso in cui questa tonalità non si abbini troppo a quella dei vostri abiti o, semplicemente, preferite avere il melafonino di un colore diverso potete acquistare l’iPhone 13 Mezzanotte, Rosa o (PRODUCT) RED a 949 euro (con uno sconto del 10% sul prezzo di listino). Anche in questo caso sarà possibile usufruire del pagamento rateale offerto da Amazon (189,90 euro al mese per cinque mesi) oppure optare per il servizio offerto da Cofidis che, sempre a tasso 0, permetterà di acquistare il melafonino in 6 o più rate.

iPhone 13 blu da 256 gigabyte