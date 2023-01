IPhone 13 al minimo storico: l’offerta è sconvolgente

Questa prima settimana del 2023 si è aperta su Amazon con tante sorprese firmate Apple. Infatti, troviamo in offerta i prodotti più desiderati dell’azienda di Cupertino, a partire dall’iPhone 14 (di cui vi abbiamo parlato in un altro articolo). Oltre al nuovo top di gamma, sono in promo speciale e al minimo storico anche le nuove cuffie Apple AirPods Pro, il computer iMac con schermo Retina 5K e anche qualche modello di Apple Watch. In questo articolo, però, vogliamo parlarvi di un altro dispositivo sempre molto amato e che oggi è disponibile al minimo storico e a un super prezzo. Stiamo parlando dell’iPhone 13, in offerta su Amazon con uno sconto del 15% che pareggia il minimo storico di qualche mese fa e che permette di risparmiare 140€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Sebbene sia uscito sul mercato da più di un anno, l’iPhone 13 resta tuttora un ottimo smartphone, come dimostra il fatto che ha perso pochissimo valore in tutti questi mesi (caratteristica che contraddistingue tutti i prodotti della mela morsicata). L’iPhone 13 ha un ottimo comparto fotografico, un processore ultra-prestazionale e uno schermo con pochi eguali sul mercato. E ha ricevuto anche l’ultimo aggiornamento di iOS 16 che porta in dote nuove funzionalità. Cosa chiedere di più?

iPhone 13: la scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che l’iPhone 13 è uscito dal mercato da più di un anno. Mentre per gli altri smartphone dopo questo periodo si cominciano a vedere i primi problemi con affidabilità e aggiornamenti, gli iPhone restano ancora super performanti per molti anni. Il merito è anche di componenti di ultima generazione e di aggiornamenti continui lato software.

La scheda tecnica dell’iPhone 13 si caratterizza per uno display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce ambientale. La qualità dei colori è elevatissima, grazie all’alta fedeltà cromatica. Sotto la scocca trova posto il processore A15 Bionic che assicura prestazioni superiori a molti smartphone presenti sul mercato. La memoria interna è da 128GB.

Uno dei punti forti dell’iPhone 13 è sicuramente il comparto fotografico. Per la prima volta nella parte posteriore troviamo un doppio sensore da 12MP posizionato in diagonale per inserire obiettivi dalle dimensioni più grandi in grado di catturare più luce. Tante anche le novità per quanto riguarda le varie modalità che troviamo nell’app fotocamera. La più interessante è la modalità "Cinema" che, come si può intuire dal nome, utilizza tecniche d’avanguardia per trasformare tutti in dei piccoli registi.

Miglioramenti anche per quanto riguarda l’autonomia della batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. L’iPhone 13 ha ricevuto anche l’aggiornamento a iOS 16 che va a migliorare tanti piccoli aspetti dello smartphone e lo rende ancora più funzionale.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 13 da 128GB. Oggi lo troviamo a un prezzo di 799,99€, con uno sconto di ben 140€ (-15%). Come sappiamo molto bene, i dispositivi Apple e in particolar modo gli iPhone perdono di valore molto lentamente e quando li si trova in offerta bisogna approfittarne subito. Anche dopo tre-quattro anni dall’acquisto si riesce a venderli a prezzi più che soddisfacenti. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate da 160€ al mese a tasso zero con il servizio offerto da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. La disponibilità in magazzino è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non fatevi scappare quest’offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

