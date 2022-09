IPhone 13, sconto choc: a questo prezzo è imperdibile

Come sanno bene tutti i fan Apple, raramente i dispositivi del produttore californiano si svalutano eccessivamente. Anche in caso di presentazione di un nuovo prodotto, i prezzi delle "vecchie generazioni" restano quasi sempre immutati. Così, nonostante il lancio del nuovo iPhone 14, era tutt’altro semplice prevedere che la casa della Mela morsicata potesse scontare uno dei suoi prodotti di punta.

Invece non è andata così. L’iPhone 13, presentato in quel di Cupertino meno di un anno fa, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Una promozione che permette di acquistare, con uno sconto mai visto prima, uno smartphone ancora oggi tra i più performanti disponibili sul mercato. Insomma, un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare nel caso in cui fosse arrivato il momento di acquistare un nuovo iPhone e non si ha l’intenzione di spendere 1.000 euro o poco meno.

iPhone 13 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’iPhone 13 in offerta su Amazon è quello color rosa e con spazio d’archiviazione da 128 gigabyte. Dentro la scocca in alluminio trova spazio il SoC A15 Bionic, dotato di CPU da 6 core, GPU da 4 core e Neural Engine da 16 core in grado di eseguire gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico più complessi. Un comparto hardware di assoluto valore, capace di reggere anche i carichi di lavoro più pesanti (come montaggio e modifica di video) senza rallentamenti di sorta.

Il display Super RETINA HDR è invece realizzato da un pannello OLED da 6,1 pollici (risoluzione 2532×1170 pixel con densità di pixel di 460 ppi) che si espande su tutta la superficie frontale del telefonino. Un pannello che assicura colori brillanti e immagini iper-realistiche in qualunque condizione di luminosità esterna. I neri perfetti e il contrasto infinito permettono infatti di visualizzare decine di milioni di sfumature di colori, per foto e video mai così reali.

Nella parte posteriore trova spazio un comparto fotografico in grado di assicurare scatti paragonabili a quelli di una fotocamera digitale di fascia medio-alta. I due sensori da 12 megapixel sono infatti abbinati a un obiettivo grandangolare (con apertura f/1.6) e un obiettivo ultra-grandangolare (con apertura f/2.4 e campo di visione di 120°) grazie ai quali dare libero sfogo alle proprie fantasie fotografiche. E grazie al supporto del Neural Engine e dell’intelligenza artificiale, l’iPhone 13 realizzerà scatti perfetti in qualunque situazione, anche di notte.

iPhone 13 a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo

L’iPhone 13 in offerta su Amazon non solo è disponibile al prezzo più basso di sempre, ma può essere anche comprato anche a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine. Il melafonino è scontato del 15% rispetto al listino e costa 799 euro. Il risparmio, tenendo conto anche degli standard della casa di Cupertino, è considerevole: 140 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

Allo sconto, come accennato, si aggiunge la possibilità di pagare l’iPhone a rate a interessi 0. Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono comprare l’iPhone 13 da 128 gigabyte pagando in 12 rate da 66,59 euro al mese.

iPhone 13 da 128 GB, colo rosa