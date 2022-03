IPhone 13, il nuovo modello è già in super offerta: minimo storico

L’evento dell’8 marzo organizzato da Apple è stato ricco di sorprese: oltre al nuovo iPhone SE (terza generazione) e al nuovo iPad Air, l’azienda di Cupertino ha presentato anche un nuovo iPhone 13, sia nella versione “normale" sia nella versione “Pro". Sotto il punto di vista dell’hardware di nuovo c’è ben poco, a cambiare è semplicemente la colorazione. Apple, infatti, ha lanciato la nuova colorazione “verde alpino", colore molto particolare e che rende unico l’iPhone 13. La buona notizia è che lo smartphone è già disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. E la promozione non riguarda solamente un modello, ma diverse versioni del nuovo iPhone 13.

Infatti, sulla piattaforma di e-commerce troviamo l’iPhone 13 da 128GB in offerta a 829€ con uno sconto del 12%, mentre per la versione da 256GB lo sconto è dell’11%. In promozione c’è anche l’iPhone 13 mini: lo sconto è dell’8% per il modello con 128GB di spazio di archiviazione (773€), mentre sale all’11% per la versione più capiente con 256GB di memoria (849€). Il risparmio per l’utente varia tra gli 80 e 120€ e c’è anche la possibilità di pagare in 12 rate a tasso zero. Essendo un prodotto Apple l’offerta potrebbe terminare da un momento, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte su smartphone, smart TV, smartwatch e prodotti per la casa intelligente: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

iPhone 13: la scheda tecnica

Il nuovo iPhone 13 “verde alpino" a livello di hardware è identico a quello già presente sul mercato. Stesso processore, stesse fotocamere, stesso display e anche stesse dimensioni. E anche tra iPhone 13 e iPhone 13 mini le differenze sono veramente minime: cambia solamente la grandezza del display. Ma andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche dei due dispositivi.

L’iPhone 13 mini ha un display Super Retina XDR da 5,4", mentre l’iPhone 13 ha un display Super Retina XDR da 6,1". Questa è la differenza principale tra i due dispositivi, che per il resto sono identici. Il nuovo schermo garantisce una maggiore luminosità e anche colori più vividi. Il cuore pulsante dello smartphone è il processore A15 Bionic, uno dei migliori presenti sul mercato: le prestazioni sono elevatissime con qualsiasi applicazione. La memoria varia tra i diversi modelli in offerta: 128GB o 256GB.

Una delle novità più importanti dell’iPhone 13 è il comparto fotografico. Apple ha fatto un grande lavoro per inserire nella parte posteriore due fotocamere da 12MP (un sensore grandangolare e uno ultra-grandangolare) che assicurano immagini e video di un livello professionale. Le fotocamere sono posizionate in diagonale, una piccola rivoluzione portata da Apple nel mondo degli smartphone. Novità importanti anche per l’app della fotocamera, con nuove modalità pensate soprattutto per i creator e per chi ama registrare video.

Migliorata anche l’autonomia: ora arrivare a fine giornata non è un problema.

iPhone 13 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistare il nuovo iPhone 13 “verde alpino" questo è il momento giusto. Come detto, infatti, Amazon ha messo in offerta diversi modelli del nuovo smartphone Apple. Ecco un veloce specchietto riassuntivo.

iPhone 13 mini da 128GB : 773€ invece di 839€. Sconto dell’8% e risparmi 66€. Pagamento in 12 rate a tasso zero: 64,42€ al mese

: 773€ invece di 839€. Sconto dell’8% e risparmi 66€. Pagamento in 12 rate a tasso zero: 64,42€ al mese iPhone 13 mini da 256GB : 849€ invece di 959€. Sconto dell’11% e risparmi 110€. Pagamento in 12 rate a tasso zero: 73,25€ al mese

: 849€ invece di 959€. Sconto dell’11% e risparmi 110€. Pagamento in 12 rate a tasso zero: 73,25€ al mese iPhone 13 da 128GB : 829€ invece di 939€. Sconto del 12% e risparmi 110€. Pagamento a rate a tasso zero: 12 rate da 69,09€

: 829€ invece di 939€. Sconto del 12% e risparmi 110€. Pagamento a rate a tasso zero: 12 rate da 69,09€ iPhone 13 da 256GB: 939€ invece di 1059€. Sconto dell’11% e risparmi 120€. Pagamento a rate a tasso zero: 12 rate da 78,25€

Per questo nuovo modello di iPhone 13 si tratta logicamente del prezzo più basso di sempre. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e il lancio sul mercato è fissato per il 18 marzo. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

iPhone 13 mini da 128GB

iPhone 13 mini da 256GB

iPhone 13 da 128GB

iPhone 13 da 256GB