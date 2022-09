IPhone 14: la batteria costa tantissimo ma non si sa perché

Apple ha aumentato, e neanche di poco, i prezzi della sua nuova gamma di iPhone 14 rispetto agli equivalenti modelli iPhone 13, ma non è la sola brutta notizia per chi vuole comprare uno smartphone di ultima generazione della mela: sostituire la batteria degli iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max costerà tantissimo.

L’azienda statunitense ha infatti dichiarato quanto costerà sostituire l’accumulatore: una cifra più ata del 44% rispetto a quella necessaria per sostituire la batteria di iPhone 13. Ma bisogna tener conto anche di un altro dettaglio non di poco conto: le batterie degli iPhone di quattordicesima e tredicesima generazione sono pressoché identiche. Perché, allora, Apple ha alzato così tanto i prezzi?

iPhone 14: quanto costa sostituire la batteria

Cambiare la batteria di tutti i nuovi modelli di iPhone 14 presso gli Apple Store costerà ben 119 euro, il 44% in più di quanto costa cambiare batteria agli iPhone 13 (75 euro).

Il rincaro ha interessato anche il mercato degli Stati Uniti, dove, si è passati dai 69 dollari dell’iPhone 13 ai 99 dollari degli iPhone 14, ma visti i prezzi, è ovviamente l’Europa a subire le conseguenze peggiori. Ad incidere sul prezzo c’è certamente il buon momento per la valuta americana, che ora è in forte rialzo rispetto a quella europea ma anche l’inflazione galoppante.

Tuttavia, a fronte di un prezzo di listino di non meno di 1.000 euro per l’acquisto dell’iPhone 14 base (e col taglio minimo di memoria), c’è da chiedersi se le spese per riparare i telefoni di Apple non siano diventate troppo alte.

Ricordiamo che questi prezzi più elevati vengono applicati ai clienti di iPhone il cui dispositivo è "fuori" dalla garanzia standard di un anno o che non hanno sottoscritto il piano AppleCare+: con questa copertura, che in Italia costa 179 euro una tantum, o 8,99 euro al mese per due anni, la sostituzione della batteria è gratuita.

iPhone 14: dimensioni della batteria rispetto agli iPhone 13:

Come già accennato, le batterie usate da Apple sui nuovi iPhone 14 sono praticamente identiche a quelle usate sugli iPhonet 13. In un caso, nell’iPhone 14 Pro Max (che è il più costoso di tutti), la batteria è persino un minimo più piccola rispetto a quella di iPhone 13 Pro Max:

iPhone 14: 3.279 mAh (iPhone 13: 3.227 mAh)

iPhone 14 Plus : 4.325 mAh

iPhone 14 Pro : 3.200 mAh (iPhone 13 Pro: 3.095 mAh)

iPhone 14 Pro Max : 4.323 mAh (iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh)

Alla luce di questi dati, pur considerando il rapporto euro-dollaro e l’inflazione, i nuovi prezzi per la sostituzione delle batterie sembrano comunque molto difficili da mandar giù.