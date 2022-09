IPhone 14: le specifiche tecniche rivelate prima del lancio

Nell’attesa della presentazione ufficiale della nuova gamma di iPhone 14 (mancano poche ore, dato che il lancio è fissato per domani 7 settembre), un’indiscrezione parecchio nutrita è appena emersa dal web. A svelare le presunte specifiche tecniche degli smartphone di Apple è stato l’affidabile giornale cinese Mydrivers, che racconta tutti i dettagli sul quartetto formato da iPhone 14, iPhone 14 Plus (e non Max come sino ad oggi veniva indicato), iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Inoltre, nel rumor sono emersi anche i probabili prezzi in Cina dei device.

iPhone 14: le specifiche prima dell’annuncio ufficiale

Stando a quanto riporta Mydrivers , l’iPhone 14 Pro Max dovrebbe pesare 255 grammi, vale a dire 17 grammi in più rispetto all’iPhone 13 Pro Max. Gli altri modelli dovrebbero pesare tutti di meno:

iPhone 14 Pro: 215 grammi

iPhone 14: 173 grammi

iPhone 14 Plus: 245 grammi

Inoltre, a bordo dell’iPhone 14 e iPhone 14 Plus ci saranno (e questa è una conferma dei rumor precedenti) il processore Apple A15 e i sensori fotografci da 12 MP, mentre sotto il cofano degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max troveremo un modulo da 48 MP e il chipset Apple A16. Tuttavia, tutti i modelli avranno una RAM da 6 GB.

Gli iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Plus conteranno su batterie di dimensioni simili, da 4.323 mAh e 4.325 mAh rispettivamente, mentre gli altri modelli ospiteranno una cella di capacità nettamente inferiore (intorno al 3.200 mAh).

L’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus avranno poi fino a 512 GB di memoria, mentre le varianti "Pro" potranno arrivare fino a 1 TB. Le dimensioni dello schermo sembrano essere confermate: schermo da 6,1 pollici per iPhone 14 e iPhone 14 Pro e pannello da 6,7 per iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max.

iPhone: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi in Cina, il rumor svela che l’iPhone 14 con schermo schermo da 6,1 pollici dovrebbe essere disponibile all’equivalente di circa 970 euro, mentre l’iPhone 14 Plus a partire da 1.070 euro circa (prezzi al cambio attuale).

D’altra parte, l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max partiranno rispettivamente da circa 1.430 euro e 1.580 euro. Chiaramente in Italia i prezzi saranno completamente diversi.

Per quanto riguarda la disponibilità, dato che la nuova famiglia di telefoni del colosso di Cupertino sarà ufficialmente presentata il 7 settembre, è probabile che i preordini e le vendite divengano accessibili pochi giorni dopo, a livello globale.