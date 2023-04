IPhone 14, il prezzo scende sempre di più: è da comprare subito

Minimo storico. Basta questo per capire l’eccezionalità dell’offerta che troviamo oggi su Amazon per l’iPhone 14. Lo smartphone più desiderato tra quelli disponibili in questo momento sul mercato è disponibile al prezzo più basso di sempre. E il merito è dello sconto del 19% che fa risparmiare 200€ su quello di listino. Può sembrare uno sconto basso, ma abbiamo a che fare con un iPhone, e come sappiamo bene, oltre a trovarlo raramente in offerta, perde di valore molto lentamente. Quindi anche a distanza di anni lo si riesce a vendere a un ottimo prezzo. Inoltre, lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

L’iPhone 14 è un’evoluzione del modello precedente di cui riprende design e dimensioni. La grandezza dello schermo resta la stessa (6,1") e sotto la scocca troviamo una versione potenziata dell’A15 Bionic. La novità più importante la troviamo nella parte posteriore ed è rappresentata dai due nuovi sensori fotografici da 12MP che assicurano immagini in notturna ancora più definite. Il prezzo è davvero eccezionale e la promo potrebbe terminare molto presto: approfittatene immediatamente.

iPhone 14

iPhone 14: la scheda tecnica

Una delle caratteristiche che in pochi sottolineano dell’iPhone 14 è il suo essere compatto. Oramai di smartphone con schermi da "solo" 6,1" e cornici laterali molto strette se ne contano sulle dita di una mano. A questo bisogna aggiungere anche l’ottimo display Super Retina XDR con tecnologia OLED ad alta risoluzione che assicura immagini super definite e realistiche. La tecnologia True Tone misura il colore e la luminosità della luce ambientale per avere un display sempre perfetto. Sotto la scocca, invece, è presente il processore A15 Bionic con 128GB di memoria interna.

Una delle novità sostanziali dell’iPhone 14 è nel comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore posizionato in diagonale da 12MP. Rispetto al modello precedente c’è stato un grosso lavoro da parte di Apple nelle immagini e nei video in notturna, ora 2,5 volte più luminosi rispetto al passato. Introdotta anche la nuova modalità Azione per video super stabili anche quando si è in movimento. Anche la fotocamera selfie è migliorata e le foto sono molto più luminose rispetto al passato.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e sull’iPhone 14 fa il suo debutto iOS 16 che ti permette di personalizzare la schermata di blocco con foto, widget e anelli attività.

Caratteristiche iPhone 14:

Schermo Super Retina da 6,1"

Processore A15 Bionic

128GB di spazio d’archiviazione

Doppia fotocamera posteriore da 12MP

iOS 16

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta che troviamo oggi per l’iPhone 14 ha davvero dell’incredibile. È disponibile su Amazon a un prezzo di 829€, con uno sconto IVA del 19%. Il risparmio netto è di 200€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 69,09€. La disponibilità è immediata e l’offerta non ha una data di scadenza; quindi, bisogna approfittarne immediatamente prima che termini. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

L’iPhone 14 è disponibile in più colorazioni.

