IPhone 14 al minimo storico: prezzo in picchiata

Con il cenone di Natale oramai alle spalle possiamo iniziare a fare i conti con i regali e con i soldi che abbiamo ricevuto e che abbiamo ancora a disposizione per questo fine di 2022. Soldi che possono essere investiti anche per farsi un auto-regalo. E in questi casi cosa c’è di meglio di un nuovo smartphone, soprattutto se si tratta di un iPhone 14? Oggi siamo anche fortunati. Amazon per questi ultimi giorni del 2022 ha lanciato delle nuove promo esclusive che durano pochissimi giorni, giusto fino al 31 dicembre.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tra i tanti prodotti disponibili, troviamo anche lui: l’iPhone 14. E lo fa con un ottimo sconto che permette di risparmiare più di 80€ sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto abbastanza esiguo, ma abbiamo sempre a che fare con un prodotto Apple, perdipiù con un iPhone 14, l’ultimo smartphone lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. E come sappiamo molto bene, è già difficile trovarli scontati. Per questo motivo bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta scompaia (in queste ore lo smartphone è molto richiesto).

iPhone 14

iPhone 14: la scheda tecnica

Nessuno sconvolgimento rispetto al passato. L’iPhone 14 segue sul solco tracciato dall’iPhone 13, di cui ne è l’evoluzione naturale. Miglioramenti sotto tanti punti di vista, a partire dal comparto fotografico con dei nuovi sensori che assicurano una qualità ancora maggiore degli scatti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dell’iPhone 14.

I due elementi che saltano immediatamente all’occhio sono uno schermo ancora top di gamma, inarrivabile per tantissimi competitor, e la nuova schermata di blocco che può essere personalizzata con foto, widget e gli anelli delle Attività. Lo schermo, invece, è un Super Retina XDR (OLED) da 6,1" che assicura una risoluzione elevata e un’ottima fedeltà cromatica. Presente anche la tecnologia True Tone per regolare la luminosità in base alla luce ambientale. A gestire il tutto l’ottimo processore A15 Bionic con 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare foto, video e documenti.

Nella parte posteriore, invece, è presente una doppia fotocamera posizionata ancora una volta in diagonale, in modo da inserire sensori dalle dimensioni più grandi. Entrambi gli obiettivi sono da 12MP e sono un grosso salto in avanti per quanto riguarda gli scatti in notturna, che ora sono 2 volte più luminosi rispetto al passato. Grossi miglioramenti anche per quanto riguarda i video, con il miglioramento delle modalità già esistenti, come quella Cinema introdotta lo scorso anno, e l’aggiunta di nuove soluzioni, come la modalità Azione che permette di registrare filmati ultra-stabili anche in movimento.

Anche la batteria è stata migliorata e ora si arriva a fine giornata senza grossi problemi.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta unica da non lasciarsi scappare. Oggi troviamo l’iPhone 14 nella versione da 128GB in offerta a un prezzo di 946,99€ con uno sconto di poco più di 80€ (-8%) rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e di una vera super offerta da non lasciarsi scappare. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 189,40€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. Lo smartphone viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 – rosso

iPhone 14 – viola

Per chi vuole spendere un po’ di meno troviamo in offerta l’ottimo iPhone 13. Anche se è uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta uno smartphone super performante. Oggi è disponibile a un prezzo di 807€ con uno sconto del 14%. Lo puoi sempre pagare in 5 rate a tasso zero.

iPhone 13