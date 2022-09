IPhone 14 Pro Max è lo smartphone Apple più pesante di sempre

Visto il flop di vendite di iPhone 12 mini (replicato da iPhone 13 mini), quest’anno Apple ha deciso: niente mini, ma due "Max". Anzi, per la precisione, un "Plus" ed un "Pro Max". Le dimensioni e il peso medio della gamma iPhone 2022, quindi, crescono notevolmete come ha fatto notare anche il noto sito cinese MyDrivers, che si è tolto lo sfizio di andare a recuperare il peso di tutti gli iPhone, dal primo del 2007 fino all’ultimo di pochi giorni fa.

Quest’anno ricorre il 15° anniversario del lancio del primo iPhone e, durante questo periodo, Apple ha presentato ben 38 modelli. Oltre alle varie caratteristiche tecniche, questi smartphone differiscono anche per il peso e, tra tutti, l’iPhone 14 Pro Max risulta essere il più pesante di sempre. Ma quanto pesano tutti gli iPhone lanciati dal colosso di Cupertino?

iPhone 14 Pro Max: quanto pesa

Con l’aumento della capacità della batteria e delle dimensioni del comparto fotografico e dello schermo, il peso complessivo dell’iPhone è progressivamente aumentato negli anni. Apple, infatti, conta tra le sue fila diversi telefoni che superano i 200 grammi, con le varianti di fascia alta che sono prossimi a toccare i 250 grammi.

Ovviamente, il melafonino più pesante di sempre fa parte della serie appena rilasciata e con i suoi 240 grammi, l’iPhone 14 Pro Max è lo smartphone targato Apple più pesante di sempre. Ecco il peso di tutti gli iPhone:

iPhone (2007): 135 grammi

iPhone 3G (2008): 133 grammi

iPhone 3GS (2009): 135 grammi

iPhone 4 (2010): 137 grammi

iPhone 4S (2011): 140 grammi

iPhone 5 (2012): 112 grammi

iPhone 5S (2013): 112 grammi

iPhone 5C (2013) 132 grammi

iPhone 6 (2014): 129 grammi

iPhone 6 Plus (2014): 172 grammi

iPhone 6S (2015): 143 grammi

iPhone 6S Plus (2015): 192 grammi

L’iPhone SE (2016): 113 grammi

iPhone 7 (2016): 138 grammi

iPhone 7 Plus (2016): 188 grammi

iPhone 8 (2017): 148 grammi

iPhone 8 Plus (2017): 202 grammi

iPhone X (2018): 174 grammi

iPhone XS (2018): 177 grammi

iPhone XS Max (2018): 208 grammi

iPhone XR (2018): 194 grammi

iPhone 11 (2019): 194 grammi

iPhone 11 Pro (2019): 188 grammi

iPhone 11 Pro Max (2019): 226 grammi

iPhone SE (2020): 148 grammi

iPhone 12 (2020): 162 grammi

iPhone 12 mini (2020): 133 grammi

iPhone 12 Pro (2020): 187 grammi

iPhone 12 Pro Max (2020): 226 grammi

iPhone 13 pesa (2021): 173 grammi

iPhone 13 mini (2021): 140 grammi

iPhone 13 Pro (2021): 203 grammi

iPhone 13 Pro Max (2021): 238 grammi

iPhone SE (2022): 144 grammi

iPhone 14 (2022): 172 grammi

iPhone 14 Plus (2022): 203 grammi

iPhone 14 Pro (2022): 206 grammi

iPhone 14 Pro Max (2022): 240 grammi

Si può notare che l’iPhone 5 e l’iPhone 5S restano i modelli più leggeri di sempre, mentre l’iPhone SE di prima generazione pesa solo 1 grammo in meno rispetto a questi device. Fra i telefoni annunciati recentemente, l’iPhone 14 risulta il più leggero grazie ai suoi 172 grammi, seguito dai ben più pesanti iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e dal fratello maggiore iPhone 14 Pro Max.

Continuando di questo passo, dunque, gli iPhone con il passare del tempo supereranno la soglia dei 250 grammi e, quando questo accadrà, non sarà una buona notizia: due etti e mezzo, per un telefono da tenere in tasca, in borsa e in mano, sono davvero tanti.

iPhone 14 Pro Max: il più costoso di sempre

Oltre ad essere il più pesante di sempre, l’iPhone 14 Pro Max è anche lo smartphone di Apple più costoso della storia. Il costo del telefono varia a seconda della dotazione di memoria e il picco massimo è ben 2.139 euro, mentre il prezzo minimo è di ben 1.489 euro:

128 GB: 1.489 euro

256 GB: 1.619 euro

512 GB: 1.879 euro

1 TB: 2.139 euro

Anche da questo punto di vista, e considerando che è sparito dal mercato l’iPhone in versione "mini", la gamma Apple è caratterizzata da un vero e proprio gigantismo.