IPhone 15 Pro Max, prezzo in picchiata: minimo storico

È questa l'offerta più interessante del weekend. E i motivi sono principalmente due: il risparmio e il dispositivo in sconto. Partiamo da quest'ultimo. Da oggi trovi in promo l'iPhone 15 Pro Max, lo smartphone più desiderato e amato dagli utenti. Si tratta dell'ultima versione dello smartphone premium di Apple dotato delle migliori componenti e di uno schermo incredibile. Per quanto riguarda il prezzo, invece, si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e riesci a risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

L'iPhone 15 Pro Max è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Prestazioni eccezionali, schermo grande e con una definizione senza pari e soprattutto un nuovo comparto fotografico che trasforma lo smartphone in una fotocamera professionale, l'ideale per i content creator e per chi ama andare in giro, scattare foto e riprendere ogni singolo evento.

iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie all’offerta imperdibile disponibile questo weekend per l’iPhone 15 Pro Max il prezzo scende a 1199 euro, con uno sconto del 19% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma stiamo parlando di uno smartphone Apple da poco uscito sul mercato ed è già complicato trovarlo in offerta. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Inoltre, benefici dei vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino a 14 giorni dall’acquisto.

Puoi scegliere tra diverse colorazioni in base ai tuoi gusti.

iPhone 15 Pro Max: la scheda tecnica

L’iPhone 15 Pro Max è quanto di meglio Appleoffra al momento per gli amanti della telefonia. Rispetto al modello precedente le novità non sono di poco conto, a partire dall’utilizzo del titanio sulla cornice laterale che lo rende allo stesso tempo più leggero e resistente.

Passando alle caratteristiche più tecniche, questa versione Max è equipaggiata con un display OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con risoluzione elevatissima e una qualità dei colori e delle immagini mai visti in precedenza. Grazie alla tecnologia Pro Motion la frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz e rende l’utilizzo più fluido con le app e i social. Il design dello schermo si caratterizza per la presenza della Dynamic Island che permette di interagire facilmente con le app più utilizzate, come ad esempio quelle per l’ascolto della musica, i messaggi e le mappe. La potenza è assicurata dal nuovissimo processore A17 Pro, che assicura prestazioni incredibili con qualsiasi app, anche quelle per il video editing e i videogiochi. Lo spazio di archiviazione è da 256 gigabyte.

Tra le novità di questo iPhone 15 Pro Max c’è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con quella principale da 48 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo sempre da 12 megapixel. È come avere in tasche sette obiettivi professionali differenti grazie alle diverse lunghezze focali. Un comparto professionale pensato per i content creator, chi registra vlog e semplicemente per chi ama scattare foto e registrare video. Il tutto impreziosito dalle tante modalità personalizzate che trovi nell’app Fotocamera.

Altra novità significativa è l’aggiunta del tasto Azione. Lo trovi in alto sul lato sinistro dello smartphone, e lo puoi personalizzare in base alle tue necessità. Puoi assegnare a questo tasto diversi compito: attivare la videocamera, la torcia, oppure mettere il silenzioso.

Concludiamo con la batteria che ha fatto un ulteriore salto da gigante e arrivare a fine giornata non è più un problema. Lo smartphone viene continuamente aggiornato con le ultime release del sistema operativo iOS e continuerà a esserlo per diversi anni, come tutti i dispositivi Apple.

