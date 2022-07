IPhone 14 Pro Max sarà più spesso del previsto

Il prossimo Apple iPhone 14 Pro Max sarà il membro più grande della serie iPhone 14, con un display che misurerà 6,7 ​​pollici. Sebbene la dimensione dello schermo sia quasi la stessa del suo predecessore (l’iPhone 13 Pro Max misura 6,68"), il nuovo dispositivo sarà più spesso di quanto previsto.

Su Baidu (principale motore di ricerca in lingua cinese) e su Twitter è emerso che l’iPhone 14 Pro Max avrà una lunghezza di 160,71 mm, dimensioni non troppo discostanti dall’iPhone 13 Pro Max, che è lungo 160,8 mm. Tuttavia, nonostante avrà una lunghezza inferiore, l’iPhone 14 Pro Max avrà un display leggermente più grande e, con la rimozione del notch, gli utenti avranno a disposizione ulteriore spazio sul pannello. Una delle maggiori novità di questo smartphone sarà un modulo fotografico ottimizzato rispetto al predecessore che, però, causerà uno spessore maggiore: la sporgenza della fotocamera posteriore sarà di 4,17 mm, un incremento non da poco rispetto ai 3,6 mm dell’iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: sarà molto spesso

L’iPhone 14 Pro Max avrà uno spessore totale di 12,02 mm e di 7,85 mm senza l’ingombrante modulo fotografico, che misurerà 4,17 mm. In pratica il solo modulo fotografico conterà per oltre un terzo dello spessore totale massimo del telefono. Poiché tale modulo sarà posizionato in un angolo e non al centro, una volta poggiato sul tavolo l’iPhone 14 Pro Max "ballerà" parecchio.

Questo corposo impianto che ospiterà i sensori, però, fa intendere che il telefono riceverà un notevole aggiornamento su questo fronte. Da rumor precedenti è infatti emerso che l’obiettivo principale sarà da 48 MP e che questo medesimo sensore approderà anche sul modello iPhone 14 Pro, ma non sui due modelli non Pro.

Inoltre, sia iPhone 14 Pro e 14 Pro Max potrebbero anche essere i primi melafonini a supportare la registrazione video 8K.

iPhone 14 : come sarà

I modelli di smartphone che Apple presenterà saranno quattro: iPhone 14 e iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. Da quanto emerso, solo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avranno due fori sul display (al posto dell’ormai famigerato notch): uno per la fotocamera frontale e l’altro per il sensore del Face ID.

Inoltre, i device "Pro" a bordo avrebbero il processore Apple A16 Bionic, il già citato obiettivo posteriore da 48 MP e il sistema l’always on display, per visualizzare informazioni importanti sullo smartphone anche quando il dispositivo è in stand-by. Gli iPhone 14 non Pro arriveranno invece con il processore Apple A15 e una fotocamera principale da 12 MP.

Tutti i membri della nuova famiglia iPhone 14 dovrebbero offrire una quantità di RAM maggiore, il supporto al Wi-Fi6 e la selfie-camera con autofocus.

Disponibilità e prezzi

Gli attuali iPhone 13 sono stati lanciati a metà settembre 2021, ma stando alle ultime indiscrezioni i nuovi iPhone potrebbero essere annunciati entro la fine del 2022.

Sebbene non siano emersi dettagli sui costi, è certo i modelli Pro e Pro Max dovrebbero essere venduti a prezzi piuttosto elevati, probabilmente superiori a quelli dei modelli 13 Pro.