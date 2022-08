IPhone 14 sta arrivando: Apple sta già registrando il video del lancio

Giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al lancio dei nuovi iPhone 14 gli smartphone con cui il colosso di Cupertino vuole continuare a fare la voce grossa per quanto concerne il mercato degli smartphone, in un periodo storico in cui l’azienda sta riuscendo a rubare quote ad Android, guadagnando utenti grazie a dispositivi sempre più affidabili e, rispetto al passato, personalizzabili.

La classica finestra di lancio dei nuovi melafonini, prevista per il mese di settembre 2022, era stata inizialmente messa in dubbio da possibili ritardi dovuti alla Foxconn, principale assemblatore di smartphone della mela morsicata, ma, a quanto pare, sembrerebbe tutto rientrato e, addirittura, gli iPhone 14 potrebbero arrivare leggermente in anticipo rispetto al solito. A riportare la più recente indiscrezione è l’autorevole firma di Mark Gurman di Bloomberg, storicamente ben informato sui piani di Apple, capace di azzeccare previsioni a breve e medio termine relative agli inediti dispositivi hardware dell’azienda.

iPhone 14 è in anticipo?

Nel consueto appuntamento con la propria newsletter PowerOn, Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che Apple si starebbe già preparando per l’evento di lancio dei nuovi iPhone 14, previsto per il mese di settembre, svelandoci alcuni dettagli.

Secondo quanto riportato, Apple proporrà ancora una volta un evento in differita, una vera e propria prassi sin dall’avvento della pandemia da Covid-19 (i precedenti "keynote" erano in diretta streaming), e dalle parti di Cupertino avrebbero già iniziato a registrare il video da proporre in quell’occasione, con protagonista proprio i nuovi iPhone 14, il cui lancio potrebbe addirittura avvenire nella prima metà del prossimo mese.

Storicamente, il colosso californiano presenta i propri iPhone il primo o il secondo martedì di settembre e indiscrezioni precedenti propendevano verso la seconda ipotesi, con evento di lancio previsto per il 13 settembre 2022: la data, tra l’altro, sembrava calzare a pennello con una sorta di leggenda che vede Apple organizzare gli eventi di lancio lontano dai weekend lunghi e, dal momento che il 5 settembre 2022 corrisponde alla festa dei lavoratori statunitensi (Labor Day, ndr), il 6 settembre sembrava scartato in partenza.

Tramite un tweet, però, il noto leaker Max Weinbach sembra smentire questa leggenda e riporta quanto appreso dalle sue fonti: gli iPhone 14 saranno presentati proprio il 6 settembre 2022 per essere messi in vendita il venerdì della settimana successiva, ovvero il 16 settembre. Tornando allo scorso anno, gli iPhone 13 sono stati presentati il 14 settembre 2021, con i preordini avviati in data 17 settembre (il venerdì dopo) e le vendite avviate il 24 settembre (il venerdì della settimana successiva).

Parlando dei possibili ritardi citati in apertura, sul lancio degli iPhone 14 aleggia lo spettro di un possibile lancio "a scaglioni", dettato proprio da tali ritardi, ma anche da possibili problematiche legate ai display e alle fotocamere dei modelli base, oltre che alle tensioni tra Taiwan e Cina.

iPhone 14, occhio al nuovo Max

Ricapitolando velocemente cosa aspettarci, Apple andrà a presentare quattro modelli anche in questo 2022, con il modello mini che esce di scena per essere sostituito dal neonato modello Max-non-Pro: in questo modo, il colosso di Cupertino proporrà, nella propria gamma, modelli base e modelli Pro dalle dimensioni identiche.

Rispetto al passato, aumenteranno le differenze tra la serie "base" e la serie "Pro": sembra infatti che, oltre al design senza notch e al nuovo sensore principale da 48 MP, i modelli Pro siano gli unici a guadagnare il nuovo chip Apple A16 e una RAM più veloce. In fin dei conti, dunque, iPhone 14 non sarebbe altro che un iPhone 13 con più RAM e l’unica novità della gamma base sarebbe rappresentata dal nuovo gigante iPhone 14 Max.

Oltre agli iPhone 14, l’evento di lancio di settembre servirà ad Apple per presentare la nuova gamma di Apple Watch, che potrebbe essere composta da tre modelli: Watch Series 8, Watch SE 2022 e il neonato Watch Pro.