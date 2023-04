IPhone 14: tutti i colori in sconto, tranne uno

Oggetto del desiderio per milioni di appassionati nel mondo, possibilità reale per pochi a causa del prezzo elevato. E’ iPhone 14, il modello base dell’ultima famiglia di smartphone top di gamma di Apple che, purtroppo, ha un prezzo ben più alto del precedente iPhone 13. Annunciato a metà settembre 2022, finalmente iPhone 14 è disponibile su Amazon con uno sconto realmente interessante, che rende questo dispositivo accessibile ad una più ampia platea di utenti che, a quanto pare, hanno fatto bene ad aspettare. Ma, attenzione: non tutti i colori hanno lo stesso sconto.

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore (Product) Red

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Azzurro

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Galassia

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Mezzanotte

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Viola

Apple iPhone 14: caratteristiche tecniche

Chi decide di acquistare un iPhone 14 saprà già praticamente tutto della scheda tecnica, a partire dal processore A15 Bionic abbinato a 6 GB di RAM 128 GB di storage (minimo).

Il display misura 6,1 pollici ed è di tipo Super Retina XDR OLED, compatibile HDR10, Dolby Vision e con 1.200 nit di luminosità di picco. Sia il display che la scocca posteriore sono protetti da vetro Corning Glass Victus. Il comparto fotografico ha due sensori posteriori, entrambi da 12 MP e con il principale stabilizzato otticamente. Anche la fotocamera anteriore è da 12 MP.

Le connessioni sono tutte di ultima generazione e oltre al 5G sono presenti anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3 e ovviamente non manca l’NFC per i pagamenti contactless, cioè con il POS (tramite Apple Pay).

Tra le funzioni più interessanti segnaliamo la recente integrazione degli SOS satellitari di emergenza con invio e ricezione anche in zone non coperte da segnale telefonico. Integrazione che si va ad aggiungere al sistema di rilevamento di cadute o incidenti con invio di notifiche ai numeri di emergenza nazionali.

Apple iPhone 14: l’offerta Amazon

iPhone 14 ha un prezzo di listino di 1.029 euro per la versione base da 6/128 GB e questo ha suscitato forti polemiche al lancio della nuova famiglia di melafonini, perché è la prima volta che non c’è un iPhone di ultima generazione con un prezzo sotto i mille euro. Per fortuna, però, il prezzo su strada, cioè su Amazon, a volte scente grazie a sconti interessanti.

Come quello del 13% attualmente in corso su tutti i colori di iPhone 14, che porta il prezzo ben sotto la soglia psicologica dei mille euro. Oggi gli iPhone 14 da 6/128 GB, nei colori (Product) RED, Azzurro, Galassia (bianco), Mezzanotte (nero) e Viola, sono tutti scontati a 899 euro (-13%, -130 euro).

Fa eccezione il nuovo iPhone 14 in colore giallo, arrivato in Italia poche settimane fa, che ha uno sconto nettamente inferiore e, per questo, vi consigliamo di non sceglierlo.

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore (Product) Red

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Azzurro

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Galassia

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Mezzanotte

Apple iPhone14 – A15 Bionic – Versione 6/128 GB – Colore Viola