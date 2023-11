IPhone 15, il prezzo crolla sempre più: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: yalcinsonat1/iStock

Non è uno smartphone come tutti gli altri e lo sappiamo molto bene. Per questo motivo le poche volte che lo si trova in offerta bisogna approfittarne immediatamente. Soprattutto oggi che è la prima volta che il suo prezzo scende su Amazon e comincia a diventare molto interessante. Per chi non lo avesse ancora capito, stiamo parlando dell’iPhone 15, l’ultima versione dello smartphone premium di Apple. Un telefono che segue il solco tracciato in questi ultimi anni, ma che porta novità molto interessanti, sia sul lato estetico (il notch ha lasciato il posto alla più elegante Dynamic Island) sia sul lato delle performance (nuovo processore e nuova fotocamera principale). Uno smartphone che come al solito assicura prestazioni uniche e che oggi trovi anche a un prezzo speciale.

Grazie allo sconto presente sul sito di e-commerce il prezzo scende al minimo storico e comincia a farsi molto interessante. Non si tratta di uno sconto da capogiro, ma abbiamo a che fare sempre con un prodotto Apple e che difficilmente si trova in offerta. C’è, però, la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e alleggerire l’esborso iniziale. Ma non solo: acquistando oggi l’iPhone 15 hai la possibilità di fare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024. Quindi anche dopo Natale. Acquistalo oggi e non farti scappare questa super opportunità.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto su Amazon

Un prezzo così non lo si era ancora mai visto su Amazon per il nuovissimo iPhone 15, uscito sul mercato da circa un mese. Oggi lo trovi a 929€, con un ottimo sconto di 50€ sul prezzo di listino (-5%). Non si tratta di un super sconto, ma, come abbiamo già detto, si tratta pur sempre di un prodotto Apple e per di più da pochissimo uscito sul mercato. Inoltre, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 185,80€ al mese attivando il servizio presente nella pagina prodotto. In questo modo l’esborso iniziale sarà limitato. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024. Quindi lo puoi già acquistare oggi come regalo di Natale ed eventualmente effettuare il reso con tutta calma.

Per comprare l’iPhone 15 basta cliccare sul link qui in basso, mentre per approfondire le caratteristiche tecniche puoi leggere il prossimo paragrafo: alla fine trovi anche il banner per completare l’acquisto.

iPhone 15: la scheda tecnica e le caratteristiche

L’iPhone 15 porta con sé alcune novità piuttosto interessanti. A partire dall’annunciato addio al notch, la sottile striscia nera presente nella parte superiore dello smartphone dove erano presenti i vari sensori per il FaceID e la fotocamera frontale. A sostituire il notch è arrivata la Dynamic Island, la finestra dinamica che ha fatto il suo debutto lo scorso anno con l’iPhone 14 Pro e che è stata molto apprezzata dagli utenti. Apple ha lavorato tutto l’anno e ha sviluppato dei widget piuttosto interessanti che rendono la Dynamic Island fondamentale nell’utilizzo quotidiano: notifiche e attività in tempo reale e puoi controllare la musica che stai ascoltando senza dover aprire l’app.

Altra novità che ha fatto molto parlare di sé riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera (posizionata sempre in verticale) con sensore principale da 48MP e teleobiettivo 2x per fotografare anche in lontananza. Grazie alla nuova fotocamera professionale da 48MP le immagini scattate hanno una risoluzione fino a 4 volte maggiore rispetto al passato, per foto con dettagli straordinari in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Poi non mancano le classiche modalità distintive di Apple, a partire dalla modalità Cinema e dalla modalità Azione.

A gestire il tutto è presente l’ottimo processore A16 Bionic per prestazioni elevatissime con qualsiasi app. Stessa qualità che trovi anche per lo schermo: a bordo è presente il display Super Retina XDR da 6,1" con risoluzione elevatissima. Grazie al lavoro di ottimizzazione lato software, la batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E per chiudere, un’altra delle grandi novità è la presenza della porta USB-C per la ricarica.

