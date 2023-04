IPhone 15 Pro Max avrà un sensore fotografico costosissimo

Da diversi anni gli iPhone Pro di Apple sono tra i migliori smartphone per fare fotografie e il segreto è stato svelato dallo stesso CEO Tim Cook, a metà dicembre 2022, nel corso di una visita ai laboratori di Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS), il braccio di Sony che si occupa di progettare e costruire i sensori fotografici. Come ha ammesso Cook, infatti, da diversi anni tutti i sensori fotografici usati negli iPhone sono prodotti da Sony.

Sarà così anche per il prossimo iPhone 15 Pro Max, in arrivo questo autunno con un nuovo sensore da 48 MP ancora firmato Sony. Ma sarà un sensore nuovo, eccellente e, sorpresa, diverso da quello che tutti si aspetterebbero: non sarà, infatti, l’ormai celebre IMX989 già visto in ottimi cameraphone come Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro, Oppo Find X6 Pro e il recentissimo Xiaomi 13 Ultra.

iPhone 15 Pro Max con IMX903

Secondo il noto, e solitamente affidabile, leaker Ice Universe il nuovo iPhone 15 Pro Max avrà un sensore fotografico principale Sony IMX903. Si tratta di un sensore leggermente più piccolo rispetto al più noto IMX989: la dimensione è infatti di 1/1,14 pollici, per 48 MP di risoluzione, contro 1 pollice e 50 MP di risoluzione.

In teoria, a leggere solo questi due dati, IMX989 è migliore di IMX903 ma, in pratica, non è così. Questo sensore, che ancora deve essere ufficializzato, verrà usato anche nel cameraphone di riferimento di Sony per il 2023, l’attesissimo (dai fotografi) Sony Xperia Pro I Mark 2.

Secondo Digital Chat Station, altro leaker di solito affidabile, il Sony IMX903 ha costi di produzione persino più alti di quelli di IMX989 (addirittura il doppio, secondo il leaker RGcloudS) e, di conseguenza, impatterà sul prezzo finale di iPhone 15 Pro Max. Anche per questo, forse solo la versione Pro Max ne sarà dotata, mentre iPhone 15 Pro continuerà ad avere il sensore IMX803 di iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro Max o iPhone 15 Ultra?

C’è, infine, un unico grande dubbio da sciogliere: questo fantastico sensore IMX903 potrebbe non essere usato su iPhone 15 Pro Max, ma su un ipotetico iPhone 15 Ultra di cui si parla da mesi.

Gira infatti l’idea che la lineup 2023-24 degli iPhone non preveda un modello Pro Max ma un Ultra, oppure che li preveda entrambi rinunciando, però, al modello iPhone 15 Plus. In ogni caso l’eventuale Ultra dovrebbe avere qualcosa in più, rispetto a iPhone 15 Pro (ed eventualmente anche al 15 Pro Max).

I leaker si stanno sbizzarrendo coi rumor, ma al momento è doveroso precisare che non ci sono ipotesi realmente affidabili. Si parla, infatti, di doppia fotocamera anteriore, scocca in titanio, assenza di pulsanti fisici e, appunto, di una nuova potentissima fotocamera principale posteriore.