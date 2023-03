IPhone 15 Pro Max sarà diverso da tutti

Le indiscrezioni intorno al nuovo iPhone 15 Pro Max lasciano intendere che sarà uno smartphone al di sopra delle aspettative e che in un certo senso si lascerà alle spalle l’attuale iPhone 14 Pro Max (in foto). Lo si intuisce dalle ultime informazioni riportate dall’analista Ming-Chi Kuo, notoriamente affidabile: Apple punta molto più in alto con l’iPhone 15 Pro Max e lo doterà di un teleobiettivo periscopico e di uno schermo incredibile.

Telobiettivo periscopico, foto migliori

Un teleobiettivo periscopico funziona in modo abbastanza semplice: la luce entra nell’obbiettivo e sbatte sul primo specchio, inclinato a 90 gradi al fine di deviare il fascio in direzione orizzontale fino ad un altro specchio, che ruota di altri 90 gradi la luce portandola fino al sensore.

Poiché l’obbiettivo si "allunga" in orizzontale e non in verticale, la sua lunghezza focale può essere anche molto elevata senza aumentare lo spessore del modulo fotografico. In questo modo, con uno spessore piccolo, si possono integrare zoom ottici anche molto spinti.

Nel caso di iPhone 15 Pro Max, infatti, si dovrebbe arrivare ad uno zoom ottico 6X, esattamente il doppio del 3X ottico presente sull’attuale iPhone 14 Pro e Pro Max.

iPhone 15 Pro Max: come sarebbe

Il teleobiettivo periscopico sarebbe esclusiva di iPhone 15 Pro Max, non sarebbe presente su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus e iPhone 15 e questa è già una novità: fino ad oggi, infatti, il modello Pro Max è sempre stato un Pro con lo schermo e la batteria più grandi, senza altre differenze tecniche.

Ma iPhone 15 Pro Max avrà anche un telaio in titanio, il nuovo chip A17 e uno scanner LiDAR migliorato. Il display sarà aggiornato e raggiungerà l’incredibile picco di luminosità di 2.500 nit.

Secondo il noto leaker Ice Universe, inoltre, questo schermo sarà caratterizzato da cornici sottilissime: appena 1,55 millimetri contro i 2,17 millimetri di iPhone 14 Pro e ancor meno del record di 1,81 millimetri di Xiaomi 13.

Sempre Ice Universe, infine, conferma quanto in molti ipotizzavano già da tempo: con iPhone 15 Pro Max sparisce la Dynamic Island (che aveva sostituito il grosso notch di iPhone 14) in favore di un normalissimo foro per la fotocamera frontale.

A fine 2023, quindi, finalmente Apple adotterà la soluzione tecnica più logica di tutte, che nel mondo Android è standard da anni.

iPhone 15 Pro Max: quanto costerà?

Una delle cose che in molti leaker iniziano a dare per scontata è che iPhone 15 Pro Max costerà di più di iPhone 14 Pro Max. Non è ancora chiaro se tutta la gamma iPhone 15 sarà più costosa della gamma iPhone 14, ma sul 15 Pro Max i dubbi sono ormai minimi.

Non sappiamo ancora quanto costerà iPhone 15 Pro Max, quindi, ma siamo quasi certi che costerà più di 1.099 dollari in USA e 1.489 euro in Italia, in entrambi i casi nella versione base con 128 GB di storage.