IPhone 15 Ultra sarà costosissimo

Nel mentre Apple raccoglie i successi di vendite degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (in foto), abbondano già le fughe di notizie in merito alla nuova gamma iPhone 15 che dovrebbe vedere la luce solo a settembre 2023. Come spesso capita, quando si fanno previsioni sugli iPhone futuri, anche per iPhone 15 si ipotizzano prezzi stellari.

Le indiscrezioni arrivano da un leaker del settore solitamente affidabile, LeaksApplePro, che in anteprima su tutti (anche sul famoso giornalista Mark Gurman di Bloomber e esperto Apple) rivela che iPhone 15 Utra sarò molto, ma molto più costoso del precedente iPhone 14 Pro Max che andrà a sostituire.

iPhone 15 Ultra, quanto costerà

Nell’ultima rivelazione il leaker sostiene che l’iPhone 15 Ultra (sarà questo il nuovo nome per la versione Pro Max) dovrebbe avere un prezzo di listino di partenza di 1.299 dollari cioè 200 dollari in più rispetto all’attuale iPhone 14 Pro Max ma, almeno, avrà un minimo di 256 GB di storage invece degli attuali 128 GB.

Seguendo la scia e salendo con la memoria installata, l’iPhone 15 Ultra con 1 TB di memoria di archiviazione arriverebbe a costare 1.799 dollari.

Tra le novità che potrebbero giustificare l’incremento del prezzo sembra possa esserci anche una doppia fotocamera frontale, la sostituzione della porta Lightning con la USB-C e una scocca in titanio, lo stesso materiale usato per Apple Watch Ultra.

Quest’ultimo dettaglio, cioè la scocca in titanio, viene confermato anche da un altro leaker, ShrimpApplePro, che però sostiene che il pregiato metallo costituirà l’involucro di tutta la gamma iPhone 15. Altra ipotesi, ma è tutto da confermare, è che solo le versioni Pro e Ultra ne saranno dotati, mentre per i due iPhone 15 standard no.

Per quanto riguarda la doppia fotocamera frontale, invece, c’è da capire come questo dettaglio tecnico possa essere implementato all’interno della Dynamic Island, il nuovo notch dinamico che cambia forma in base all’app utilizzata e che ha fatto il suo debutto con gli iPhone 14 Pro e Pro Max. In caso di mancanza di spazio, infatti, è possibile che questa caratteristica sia presente solo sul modello Ultra da 6,7 pollici.

iPhone 15 Ultra: il prezzo italiano

Infine, va fatta una ulteriore riflessione: 1.299-1.799 dollari è il range di prezzo ipotizzato per iPhone 15 Ultra in USA, non nel resto del mondo. Negli altri Paesi, come è noto, gli iPhone costano di più. A volte molto di più, come in Italia.

Già l’attuale iPhone 14 Pro Max, in Italia, parte da 1.489 euro per la versione con meno memoria (128 GB) e arriva a 2.139 euro per la versione con più storage (1 TB). Questo vuol dire che, nel nostro Paese, il prezzo di iPhone 15 Ultra potrebbe essere realmente mostruoso.