Huawei Pura 70 Ultra, la fotocamera da primato

TOTALE PUNTI 7.6 Recensione Huawei Pura 70 Ultra Huawei Pura 70 Ultra è bellissimo, non abbiamo alcun dubbio sulla sua qualità costruttiva e sulle scelte molto originali nel design: ci ha conquistati a prima vista e ci ha immediatamente trasferito una qualità di grande pregio. Non possiamo dire lo stesso sul suo software, che purtroppo sconta in modo significativo l'impatto dell'embargo americano.

PRO Display eccellente

Design molto accattivante

Fotocamera superlativa

Durata della batteria eccellente CONTRO No 5G

Processore appena sufficiente

Qualità video non al top

Prezzo Alto

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Qualità costruttiva e design di Huawei Pura 70 Ultra sono semplicemente impressionanti. Sulla parte posteriore viene usata pelle vegana, su quella anteriore invece c'è uno schermo a bordi curvi, protetto dal Crystal Armor Kunlun Glass, la versione cinese del Gorilla Glass usato da molti altri produttori di tecnologia. Huawei Pura 70 Ultra è protetto da una certificazione IP68, che permette di immerge il dispositivo in acqua fino a 2 metri di profondità per 30 minuti. Il display è un LTPO OLED da 6.8", uno schermo con una luminosità incredibile, oltre che una fluidità perfetta, elementi di grande qualità, che permettono di vedere qualunque contenuto anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo ci è piaciuto tantissimo, è in assoluto uno dei migliori tra quelli provati negli ultimi mesi. Huawei Pura 70 Ultra è dotato di wifi 6, bluetooth 5.2, ovviamente c'è una porta USB-C, con connessione display port. Potremmo dilungarci con molti moltissimi altri dettagli tecnici, ma per trovare una sintesi possiamo dire che la scheda tecnica di questo smartphone è tra le migliori che oggi si possano trovare sul mercato, non c'è dubbio sulla qualità della proposta.

Hardware e prestazioni VOTO: 6.5 Purtroppo, per quanto riguarda hardware e prestazioni, non possiamo mostrare lo stesso entusiasmo che abbiamo espresso per le specifiche tecniche di questo smartphone. Huawei Pura 70 Ultra è dotato di un processore Kirin 9010, che sfrutta un processo a 7 nm, soluzione che oggi farebbe storcere il naso anche dentro uno smartphone di media gamma, figuriamoci se si parla di un cellulare che costa 1500 €. Se le premesse non sono le migliori, bisogna dire che Huawei ha fatto un incredibile lavoro per l'ottimizzazione del processore, che riesce a sopportare abbastanza bene qualunque carico di lavoro. Se però si entra nel dettaglio e si effettua qualche misurazione strumentale, i risultati che si ottengono sono uguali a quelli di prodotti che oggi vengono proposti ad un quarto del prezzo. Questo è il vero punto dolente che riguarda Huawei Pura 70 Ultra, purtroppo diretta conseguenza dell'embargo americano, ragione per cui non c'è il 5G. È vero che la rete 4G può raggiungere velocità elevate e comunque sufficienti per qualunque tipo di attività, ma sarebbe come comprare un'auto di lusso, senza però alcuni accessori fondamentali, ignorando questo dettaglio solo perché si parla di accessori che si usano poco. Per il resto, la dotazione è particolarmente generosa con 16 gb di RAM e 512 gb oppure 1 TB di memoria interna.

Fotocamera VOTO: 8.5 La premessa della recensione di Huawei Pura 70 Ultra faceva riferimento alla nostra difficoltà nel valutare questo smartphone: leggendo le nostre parole risulta più facile capire perché, dato che la sensazione è quella di essere sulle montagne russe, con alcuni dettagli altissimi e altri invece che riportano a terra. Dopo il disappunto per processore e prestazioni, dobbiamo svoltare decisamente per lodare la qualità incredibile della fotocamera, che presenta un sensore principale da 1", che può contare su una lente ad apertura variabile, dotata di un movimento meccanico retrattile. L'apertura va da F/1.6 a F/4.0, un'escursione che permette di catturare immagini di incredibile qualità in tutte le condizioni di luminosità, le foto sono convincenti, con risultati sempre al di sopra della media, nella piena tradizione Huawei. Il blocco della fotocamera posteriore presenta un design estremamente originale, forse divisivo, ma sicuramente accattivante rispetto a molti dei prodotti in circolazione. Il comparto fotografico di Huawei Pura 70 Ultra è così composto: Sensore principale da 50 mpx, 23 mm, con apertura variabile e lente ritrattile

Sensore zoom da 50 mpx, 90 mm, con zoom ottico 3.5X e apertura F/2.1

Sensore grandangolo da 40 mpx, 13 mm, con apertura F/2.2 A completare la proposta fotografica di Huawei Pura 70 Ultra c'è una selfie cam da 13 mpx. Se possiamo dimostrare tutto il nostro entusiasmo per la fotocamera di questo cellulare, abbiamo invece un livello di soddisfazione più basso per quanto riguarda i video, che sono assolutamente nella media, generalmente inferiori rispetto alle foto. È un vero peccato, ma non ci impedisce di assegnare un punteggio altissimo a questa fotocamera.

Batteria VOTO: 8.5 Nella lista degli alti e bassi di Huawei Pura 70 Ultra, un altro punto altissimo è quello della sua batteria, che sembra non finire mai. La dimensione è notevole, parliamo di 5200 mAh, aumentata notevolmente rispetto al modello precedente; se si tiene conto del fatto che non c'è il 5G e quindi i consumi in trasmissione e ricezione sono più bassi, si arriva ad una autonomia davvero eccellente. Oltre a questo, c'è una soluzione per la ricarica che supporta la potenza di 100 W, ma quella che è incredibile è la performance con la ricarica wireless da 80 W. Come sempre, per trovare una sintesi, possiamo dire che l'ultima cosa di cui preoccuparsi usando Huawei Pura 70 Ultra è la batteria, che dura davvero tantissimo.

Software VOTO: 6.5 Nel nostro viaggio sull'otto volante, parlando del software di Huawei Pura 70 Ultra acceleriamo decisamente verso il basso, perché purtroppo la proposta del sistema operativo non è all'altezza del posizionamento di prezzo, ma neanche della grande tradizione Huawei. Questo smartphone è costruito sulla base di Android 12, un software vecchio di tre anni, che è stato scelto per una motivazione ben precisa: questa versione di Android presenta controlli di sicurezza meno rigidi e per questo motivo diventa più facile installare i servizi di Google, nonostante l'embargo americano. La mancanza dei servizi di Google, però, non è l'unico tema che ci lascia un po' perplessi, perché purtroppo Huawei non ha ancora trovato un equilibrio corretto tra il mondo Android e quello che vorrebbe costruire con il sistema operativo HarmonyOS. Molte opzioni sono confuse, anche quelle più semplici come l'aggiornamento delle applicazioni. Lo sforzo fatto è incredibile, le applicazioni alternative come Petal Maps e Petal Search sono eccellenti, ma bisogna fare ancora un grandissimo lavoro sul fronte dell'interfaccia utente. Questo è un passaggio fondamentale per Huawei, se vuole tornare a correre sul mercato occidentale e riuscire a competere con chi invece invece sta sviluppando software eccellenti, come Samsung e Google. Per intenderci, questo smartphone con il software di un Google pixel sarebbe straordinario.