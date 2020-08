Gli iPhone che valgono una fortuna: quali sono

Un iPhone con installato Fortnite può costare anche decine di migliaia di euro. Questa la cifra con cui sono stati messi in vendita sui siti di e-commerce alcuni modelli di iPhone con l’applicazione ancora installata, dopo che è stata cancellata sia dall’App Store di Apple che dal Play Store di Google.

Se la diatriba sul bando di Fortnite proseguirà in tribunale, c’è intanto chi ha già ben pensato di lucrare sulla situazione. I fortunati possessori di un iPhone che avevano scaricato Fortnite hanno ben pensato di mettere in vendita il proprio dispositivo su eBay a prezzi decisamente esagerati. Il prezzo base che si può trovare sul sito di aste online tra privati è di 800 euro, ma c’è anche chi ha fissato la base d’asta a 3000 euro per iPhone più recenti, con cifre che facilmente sono arrivate a superare i 15000 euro.

iPhone con Fortnite, cosa è successo

Epic Games, azienda che ha sviluppato e creato Fortnite, non ha mai nascosto di non apprezzare le politiche degli store di app di Apple e Google, che obbligano a versare una fee del 30% sulle app scaricate. Epic Games ha provato a forzare la mano implementando un nuovo sistema di pagamento che scavalca quello ufficiale previsto dall’App Store e dal Google Play Store, ma nel giro di poche ore Fortnite è stato cancellato.

Le due società non hanno gradito e così nella notte tra 13 e 14 agosto hanno cancellato Fortnite dall’elenco delle app scaricabili, facendo diventare “preziosi” quegli smartphone molto comuni dove è installata un’app tanto popolare. La vicenda non è ancora conclusa, dato che Epic Games ha fatto ricorso contro la cancellazione dell’app dagli store accusando Google e Apple di posizione dominante.

La saga in tribunale di Fortnite, quindi, è appena iniziata e non è chiaro quando e se lo rivedremo negli store dei due colossi, anche se Apple ha già annunciato che se Epic Games eliminerà il sistema di pagamento in app contestato, Fortnite sarà prontamente riaccolto nel suo App Store.

iPhone con Fortnite, prezzi alle stelle

Dato che Fortnite potrebbe non essere più scaricabile sui dispositivi mobili come tablet e smartphone, i “fortunati” possessori di un iPhone dove l’app è installata hanno ben pensato di mettere il telefono in vendita. C’è chi per un modello non recente chiede 800 euro, chi invece su eBay è arrivato a mettere all’asta l’iPhone anche a decine di migliaia di euro. Aste che però vedono arrivare zero offerte.

Un tentativo di sfruttare l’onda della querelle giudiziaria tra Epic Games e Apple che però non sembra trovare acquirenti, almeno per ora. D’altronde, Fortnite è un gioco gratuito ed è disponibile su Nintendo Switch, PC, Xbox One, PlayStation 4 e Mac. Questo significa che anche se non si potrà giocare su uno smartphone Android o su un iPhone, comunque i gamer avranno modo di proseguire le loro avventure virtuali. E considerata la popolarità del videogame, non è detto che a breve sarà di nuovo scaricabile.