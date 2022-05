IPhone SE, il prezzo cala vistosamente: al minimo storico è un affare

L’ultimo iPhone in ordine temporale a essere stato lanciato sul mercato è l’iPhone SE di terza generazione. Disponibile sul mercato da meno di due mesi, questo smartphone è rivolto soprattutto a coloro che vogliono uno smartphone Apple, ma senza spendere una cifra folle. L’iPhone SE è il giusto compromesso tra chi vuole l’affidabilità di un prodotto dell’azienda di Cupertino, con la sicurezza di ricevere per diversi anni gli aggiornamenti software (iOS in questo caso), e un prezzo abbordabile. Prezzo che oggi diventa eccezionale grazie alla super offerta che troviamo su Amazon per la versione da 128GB. Infatti, l’iPhone SE di terza generazione è disponibile con uno sconto del 14% che fa risparmiare 80€ dal prezzo di listino. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Come ben sappiamo, gli sconti sui dispositivi Apple difficilmente superano il 20%, a maggior ragione se il dispositivo è uscito da pochissimi mesi sul mercato. Per questo motivo l’offerta di oggi per l’iPhone SE è da cogliere al volo. Lo smartphone ha caratteristiche tecniche da vero top di gamma e non a caso monta il processore A15 Bionic, lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13. Sulle performance difficilmente troverete di meglio a questo prezzo. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

iPhone SE di terza generazione: la scheda tecnica

L’iPhone SE di terza generazione fonde il vecchio con il nuovo. Il design, infatti, è quello degli iPhone 8, con Touch ID fisico, schermo dalle dimensioni contenute e cornici piuttosto marcate. Tutta la parte nuova la troviamo sotto il display, con un processore di ultima generazione e anche il modem 5G.

Lo schermo è un display Retina HD da 4,7", dimensioni standard per lo smartphone lowcost. Il design è retrò e troviamo anche il tasto Home fisico come sui vecchi iPhone. Tasto che funziona anche da TouchID e da sensore per le impronte digitali per proteggere il dispositivo da mani indiscrete. Il cuore pulsante è il processore A15 Bionic che, come abbiamo detto, è lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13. Sulle prestazioni offerte non c’è nulla da dire: è uno dei migliori presenti sul mercato. La memoria di archiviazione è di 128GB.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 12MP e da una fotocamera anteriore da 7MP. Su entrambe interviene anche il processore che permette agli scatti di essere più definiti e già pronti per essere pubblicati sui social. È possibile impostare degli stili fotografici con effetti preimpostati.

L’iPhone SE di terza generazione ha anche un’ottima batteria che assicura un’autonomia per tutto il giorno. Il dispositivo ha ricevuto anche la certificazione IP67 che lo protegge dalla polvere e dagli schizzi d’acqua.

iPhone SE di terza generazione in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone SE di terza generazione. Lo smartphone lowcost di Apple lo troviamo al minimo storico a un prezzo di 499€ (la prima volta sotto i 500€ per questa versione), con uno sconto del 14% che fa risparmiare 80€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 99,80€ al mese. Lo smartphone è già disponibile e viene spedito e consegnato direttamente da Amazon nel giro di pochissimi giorni.

L’iPhone SE di terza generazione è disponibile in due diverse colorazioni: nero e bianco.

iPhone SE terza generazione – nero

iPhone SE terza generazione – bianco