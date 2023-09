IPhone Ultra sarà superiore a iPhone Pro Max

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Art-Dolgov / Shutterstock

A quattro giorni dall’evento “Wonderlust“, durante il quale Apple svelerà la nuova serie iPhone 15, ancora in molti si chiedono se il modello Pro di dimensioni maggiori, quindi il top di gamma più costoso, si chiamerà iPhone 15 Pro Max o iPhone 15 Ultra.

Se Apple, cioè, manterrà la classificazione introdotta nel 2019 con iPhone 11, oppure userà la nuova definizione “Ultra” che ha debuttato nel 2022 su un’altra linea di prodotti, gli smartwatch Apple Watch.

Poi c’è una terza ipotesi, che trova sempre più consensi tra giornalisti e leaker: iPhone “Ultra” si farà, ma sarà un modello diverso e superiore, per caratteristiche tecniche, ai modelli Pro Max.

Come sarà iPhone Ultra

Il primo a ipotizzare seriamente l’arrivo di un iPhone Ultra è stato, a febbraio di quest’anno, Mark Gurman di Bloomberg. Secondo il noto giornalista questo telefono sarà aggiuntivo rispetto alla gamma iPhone 15, tanto che arriverà sul mercato più tardi: nel 2024.

Secondo Gurman, quindi, tra quattro giorni Apple lancerà quattro smartphone (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), mentre l’anno prossimo ne lancerà cinque (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Ultra).

Questa ipotesi è tornata a circolare sul social cinese Weibo negli ultimi giorni: iPhone Ultra sarà un modello diverso dal Pro Max, ma non avrà nulla a che fare con Apple Watch Ultra ma, piuttosto, sarà legato al visore Apple Vision Pro.

Visore che arriverà, guarda caso, nel 2024. E tutto torna, aggiungendo credibilità all’ipotesi iniziale di Gurman.

iPhone Ultra con fotocamera 3D

Secondo i cinesi la caratteristica principale di iPhone Ultra sarà una nuova fotocamera “tridimensionale“, la stessa montata anche su Vision Pro, che permette di catturare informazioni sulla posizione degli oggetti fotografati nello spazio.

Le foto e i video generati con questo nuovo sensore, però, potranno essere visti solo tramite il Vision Pro e questo, ancora una volta, rafforza l’ipotesi per due motivi.

Il primo è che, notoriamente, Apple tende a innovare all’interno del suo ecosistema e non fuori. Il secondo è che Apple ha un gran bisogno di funzioni esclusive per il suo visore, la famosa “Killer App” in grado di convincere la massa che il Vision Pro vale i 3.499 dollari che costerà.