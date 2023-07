Fonte foto: Apple

Presentato poche settimane fa, il nuovo visore Apple Vision Pro è ancora lontano dal suo debutto commerciale: Apple porterà sul mercato il visore soltanto ad inizio del prossimo anno. Alla base degli oltre sei mesi di distanza tra la presentazione e il lancio non ci sarebbe solo la necessità di dare il tempo agli sviluppatori di creare app per il nuovo visore. La produzione del nuovo Apple Vision Pro, infatti, sarebbe più difficile del previsto. Tali difficoltà potrebbero spingere l’azienda a tagliare drasticamente la produzione, almeno per il primo anno.

Produrre Apple Vision Pro è difficile

Ad assemblare Apple Vision Pro sarà Luxshare, azienda che già da tempo rientra tra il ristretto gruppo di partner produttivi di Apple. Secondo le prime stime, la casa di Cupertino avrebbe ordinato la produzione di 400.000 unità del suo visore per il 2024. I piani iniziali, però, potrebbero essere già stati ridimensionati. Un nuovo report di queste ore del Financial Times, infatti, anticipa un possibile taglio a 130-150 mila unità per quanto riguarda il target di produzione per il prossimo anno.

Il ridimensionamento è ancora più significativo se si considera che, inizialmente, l’obiettivo era produrre almeno un milione di unità nel solo 2024. Il taglio della produzone sarebbe legato, almeno in parte, alla difficoltà di produrre in quantità accettabile i display micro-OLED, una componente fondamentale del visore: secondo il Financial Times la maggior parte degli schermi prodotti non raggiungere la qualità minima richiesta da Apple.

I prototipi mostrati in fase di presentazione avevano display realizzati da Sony e TSMC. Al momento, invece, non è chiaro quale sarà l’azienda a cui verrà affidata la produzione dei micro-OLED necessari per completare l’assemblaggio del visore. Non mancano, inoltre, i dubbi relativi al successo commerciale del visore. La prima generazione di Apple Vision, infatti, arriverà sul mercato con un prezzo di 3.499 dollari che, in Europa, potrebbero diventare più di 4.000 euro.

Anche un brand forte come Apple, in grado di aumentare di anno in anno il prezzo dei suoi iPhone senza ricadute sulle vendite, potrebbe avere difficoltà a raggiungere target di vendita sufficienti per rendere il nuovo Apple Vision Pro un successo o quanto meno sostenibile dal punto di vista economico.

Problemi anche per la versione economica

Apple ha in programma anche il lancio di una versione economica di Apple Vision Pro. Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, questo modello potrebbe chiamarsi Apple Vision One o, più semplicemente, Apple Vision. Il secondo visore, però, è ancora lontano. Apple, infatti, non dovrebbe completare il progetto prima del 2025. Per il momento, il focus è sul modello Pro che, a causa di un prezzo elevato e dei problemi produttivi, potrebbe registrare una diffusione ridotta sul mercato.