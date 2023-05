IPhone 14 Plus, oggi è da comprare subito: lo sconto è impressionante

Con i nuovi smartphone lanciati alla fine del 2022, Apple ha portato una ventata di freschezza nella sua lineup affiancando alla versione "normale" il nuovo modello Plus. Un ritorno al passato per l’azienda statunitense che ha deciso di mandare in pensione il modello mini. iPhone 14 e iPhone 14 Plus condividono molte delle caratteristiche tecniche, a partire dal processore fino ad arrivare al comparto fotografico. A differenziare i due dispositivi sono la grandezza dello schermo (e non poteva essere altrimenti) e la durata della batteria (maggiore spazio, batteria più grande).

Oggi, però, ad accumunarli c’è anche altro. E cioè la super promo che troviamo su Amazon. In questi giorni, infatti, sul sito di e-commerce sono disponibili offerte super interessanti su diversi modelli di iPhone 14. La versione base la troviamo al minimo storico con uno sconto del 22%, mentre per la versione Plus lo sconto sale al 24% per un risparmio totale che supera i 300€. Come spesso accade per i prodotti Apple, l’offerta potrebbe durare pochissimo, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus: quali sono le caratteristiche

Quando si parla di due modelli molti simili bisogna concentrarsi soprattutto sulle differenze. E in questi due modelli di iPhone, la differenza maggiore riguarda le dimensioni. L’iPhone 14, infatti, è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1", mentre sull’iPhone 14 è presente un display Super Retina XDR da 6,7". Entrambi i pannelli hanno un’ampia gamma cromatica e la tecnologia True Tone che adatta la luminosità alla luce ambientale. L’altro elemento che li differenzia è la batteria: quella dell’iPhone 14 Plus dura un po’ di più e arrivi a fine giornata senza patemi.

Passiamo, ora, alle componenti in comune partendo dal processore A15 Bionic, una sicurezza quando si parla di prestazioni al top e affidabilità. Nessun problema nemmeno per lo spazio di archiviazione che permette di installare tutte le proprie app preferite, immagini e video. Uno dei punti forti degli iPhone è sempre stato il comparto fotografico e lo stesso vale per questi due modelli. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera da 12MP con sensori completamente nuovi rispetto allo scorso anno. Fotocamere che assicurano scatti il doppio più luminosi quando vengono fatti con poca luce. Novità anche per quanto riguarda le modalità, con la nuova modalità "Azione" pensata appositamente per i video in movimento.

iPhone 14 in promo su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare per nessuno motivo, difficilmente ritroveremo a breve l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus a questi prezzi. Vediamo la promo nell’ordine.

L’iPhone 14 è disponibile a un prezzo di 799€ (per la prima volta sotto la soglia psicologica degli 800€) con uno sconto IVA del 22%. Risparmi 230€ sul prezzo di listino e puoi pagarlo a rate con il servizio messo a disposizione da Cofidis.

Per l’iPhone 14 Plus il prezzo sale a 989,90€, ma anche lo sconto è leggermente più elevato (il 24%). Il risparmio supera i 300€ e per la prima volta lo smartphone va sotto i 1000€. Anche qui c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Disponibilità immediata per entrambi i modelli e consegna che avviene in tempi rapidissimi.

