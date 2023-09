La Protezione Civile sta per terminate i test del nuovo sistema IT-Alert: milioni di cellulari che suonano oggi in Lazio e Liguria

Proseguono i test del nuovo sistema di allerta nazionale per le emergenze e le catastrofi naturali IT-Alert, messo a punto dalla Protezione Civile. Ad essere interessati al test, oggi, saranno le persone che si trovano in Lazio e in Liguria alle 12:00 circa. In pratica, circa 7,5 milioni di italiani oggi, a mezzogiorno, sentiranno squillare il telefono con un suono molto strano, diverso dalla suoneria standard.

IT-Alert: test per 7,5 milioni di italiani

IT-Alert è un sistema che si basa sulla tecnologia cell broadcasting. Il messaggio di avviso, cioè, viene inviato a tutti i telefoni collegati a specifiche celle telefoniche, decise dalla protezione civile.

Queste celle sono quelle che coprono il territorio della Liguria e del Lazio e i telefoni che suoneranno saranno anche quelli senza SIM telefonica inserita (purché riescano a captare il segnale telefonico). Il test del Lazio, in realtà, si doveva svolgere il 21 settembre ma è stato rimandato per una concomitante allerta meteo.

Vista l’impossibilità di confinare in modo netto le onde radio emesse dai ripetitori telefonici, è assolutamente probabile che alcune persone che si trovano nei pressi dei confini delle due Regioni non ricevano, o ricevano anche se non dovrebbero, il messaggio di IT-Alert. E’ normale, dipende dal tipo di tecnologia utilizzata.

IT-Alert: il messaggio

Il messaggio inviato oggi ai residenti in Lazio e Liguria è lo stesso già inviato nelle altre regioni, con lo stesso testo e lo stesso suono assolutamente particolare. Recita così:

IT-Alert – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.

All’interno del messaggio c’è il link al sito ufficiale di IT-Alert, dove è possibile trovare il questionario redatto dalla Protezione Civile per raccogliere dati su come sta andando il test.

Il questionario contiene 21 domande, alcune relative al telefono sul quale è stato ricevuto il messaggio, altre relative al cittadino che ha ricevuto la comunicazione e altre ancora, infine, sullo stato d’animo del cittadino quando ha ricevuto il messaggio.

La Protezione Civile, in pratica, vuole capire se il sistema arriva a informare tutti e se il messaggio inviato è chiaro e non produce allarmismi nella popolazione.

IT-Alert: test quasi conclusi

Con Lazio e Liguria le ultime due grandi Regioni italiane sono state coinvolte nei test di IT-Alert. Manca solo l’ultimo test, che si svolgerà il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Poi la Protezione Civile interromperà i test e analizzarà i questionari, al fine di capire se, come e quanto il test è andato a buon fine. Non è da escludere, però, che nei prossimi mesi vengano svolti ulteriori test per mettere a punto alcuni aspetti tecnici.