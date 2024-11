IT-Wallet si allarga: chi può usarlo da oggi

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Da oggi possono usare IT-Wallet 250 mila italiani che hanno scaricato l'app IO, ma non cambiano le modalità di inserimento dei 4 documenti che si possono caricare

Come previsto dalla roadmap ufficiale del Governo, da oggi l’accesso a IT-Wallet viene notevolmente allargato e molti più cittadini possono accedere al portafoglio all’interno dell’app IO. Si passa, infatti, dai 50.000 utenti del 23 ottobre ai 250 mila di oggi, in pratica cinque volte di più.

Quello che non cambia, invece, sono le funzioni al momento disponibili su IT-Wallet e i documenti che è possibile inserire, al momento limitati, e la procedura da seguire per aggiungere un documento personale al portafoglio virtuale. Il prossimo passo nell’allargamento della platea di utenti di IT-Wallet è già stato programmato: avverrà il 20 novembre.

Chi può usare IT-Wallet: la roadmap

Non tutti possono usare IT-Wallet già oggi, perché il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per l’Italia Digitale e PagoPA, che presiedono allo sviluppo delle nuove funzioni dell’app IO, IT-Wallet compreso, hanno ben valutato di fare le cose con calma.

Una fretta eccessiva, infatti, si sarebbe quasi certamente trasformata in un clamoroso crash dei server di IO, rendendo anche altri servizi indisponibili per diverso tempo. Meglio, dunque, fare con calma e prevedere un’apertura scaglionata in più date:

23 ottobre – primi 50 mila utenti

6 novembre – primi 250 mila utenti

20 novembre – 1 milione di utenti

4 dicembre – IT-Wallet disponibile per tutti

La presenza, o meno, in uno di questi scaglioni è del tutto casuale: la piattaforma IO seleziona gli utenti e rende disponibile IT-Wallet man mano a più persone.

Chi oggi ha già a disposizione IT-Wallet, comunque, deve sapere che i documenti in esso contenuti possono essere esibiti durante un controllo di Polizia. In questa fase iniziale, però, l’agente potrebbe ancora chiedere al cittadino di esibire anche il documento cartaceo.

Come inserire i documenti su IT-Wallet

Al momento IT-Wallet può contenere solo 4 documenti:

Tessera sanitaria

Carta europea della disabilità

Patente di guida

Carta giovani nazionale

L’inserimento di questi documenti è immediato, tranne che per la patente che richiede un passaggio intermedio con la Motorizzazione Civile. Quest’ultima, entro una decina di giorni, elabora la richiesta e digitalizza la patente del cittadino, inviandola alla piattaforma IO, che la rende disponibile all’interno dell’app.

Aggiungere un documento a IT-Wallet è semplicissimo: basta aprire l’app IO, fare tap sulla tab Portafoglio e poi su “Aggiungi a portafoglio +“. A questo punto, nella schermata successiva, è necessario scegliere il tipo di documento da inserire e seguire poche successive indicazioni per rendere il documento disponibile dentro l’app.

IT-Wallet: crescono le polemiche

Da quando, il 23 ottobre scorso, la roadmap di IT-Wallet è entrata nel vivo contemporaneamente è partita una campagna denigratoria nei confronti di IO e del nuovo portafoglio digitale.

Una campagna basata, in gran parte, sulle più disparate teorie del complotto secondo le quali tutto il sistema IT-Wallet sarebbe gestito tramite server di Microsoft, posizionati in Oregon e in altri Stati USA, al fine di controllarci e ricattarci.

La teoria non ha alcun fondamento tecnico e chi mastica anche un minimo di informatica lo sa benissimo: è una clamorosa cantonata presa da chi scambia un sito web per un database e un’app in cloud.

PagoPA, tuttavia, ha preferito togliere di mezzo ogni dubbio e ha spiegato chiaramente come stanno le cose: