Jabra Elite 4 ufficiali caratteristiche e prezzo

Sono arrivati ufficialmente sul mercato i Jabra Elite 4, i nuovi auricolari in-ear con gommino dell’azienda cinese, che raccolgono l’eredità degli Elite 3, lanciati nel 2021. Un’evoluzione di prodotto, che va a cambiare le scelte fatte da Jabra con il modello precedente come, ad esempio, l’assenza di una funzionalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC), all’epoca tollerabile ma ormai non più su un dispositivo del genere, anche non di fascia alta. Gli Elite 4, quindi, restano un prodotto accessibile al grande pubblico, grazie ad un prezzo non troppo alto, hanno un look accattivante e una buona scheda tecnica, al passo con i tempi, che la stessa Jabra descrive come "Gli auricolari essenziali per il quotidiano".

Jabra Elite 4 – Cuffiette Wireless con ANC – Colore Grigio Scuro

Jabra Elite 4 – Cuffiette Wireless con ANC – Colore Beige Chiaro

Jabra Elite 4 – Cuffiette Wireless con ANC – Colore Lilla

Jabra Elite 4 – Cuffiette Wireless con ANC – Colore Navy

Jabra Elite 4: caratteristiche tecniche

Le Jabra Elite 4 hanno quattro microfoni integrati, che vengono usati per le telefonate e per la cancellazione del rumore (e la annessa modalità trasparenza), e un driver da 6mm, che promette un suono pulito grazie anche all’intervento del software, da gestire tramite l’app dedicata Sound+, che permette all’utente di adattare il suono alle proprie necessità.

Tra le altre novità introdotte negli Elite 4, c’è il Bluetooth Multipoint che consente agli auricolari di connettersi contemporaneamente a due o più dispositivi diversi, rendendo più semplice di passaggio da un device all’altro e senza dover ripetere ogni volta la procedura di accoppiamento.

Le nuove cuffiette di Jabra è compatibile anche con le funzioni Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair, pensate per semplificare ulteriormente le operazioni di pairing coi diversi device Bluetooth. Supportato anche al codec Qualcomm aptX, specifico per migliorare la qualità dell’audio nei dispositivi con connessione Bluetooth.

Un dettaglio interessante riguarda la batteria: gli Elite 4 hanno circa cinque ore e mezza di autonomia con una singola ricarica, si arriva a 22 ore con la carica della custodia e fino a 28 ore disattivando la funzione ANC. Altra caratteristica da non trascurare è la ricarica rapida, che garantisce 1 ora di riproduzione musicale collegando il dispositivo all’alimentazione per appena 10 minuti.

Disponibile anche la funzione Spotify Tap per utilizzare i contenuti della celebre applicazione per lo streaming musicale in maniera ancora più semplice e veloce. Le cuffiette wireless Jabra Elite 4 sono anche compatibili con Siri e Google Assistant. Infine, le cuffiette sono certificate IP55, in grado cioè di resistere a polvere e spruzzi d’acqua, senza subire danni.

Jabra Elite 4: quanto costano

Gli Elite 4 di Jabra sono attualmente disponibili su Amazon a 99,99 euro, con 2 anni di garanzia e in quattro varianti di colore Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro. Si tratta di un prezzo in linea con la scheda tecnica, che posiziona queste cuffiette in piena fascia media, dove la concorrenza è agguerritissima.

