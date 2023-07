JBL Charge 5: lo speaker per le vacanze crolla di prezzo

Fonte foto: JBL

Con l’arrivo dell’estate e delle tanto attese vacanze torna anche la voglia di divertirsi e di passare un po’ di tempo con i propri amici, magari in spiaggia o in piscina. E quando si sta in compagnia c’è solo una cosa che non può mancare: dell’ottima musica. Naturalmente per condividere questi momenti e viverli appieno c’è bisogno di uno speaker Bluetooth.

Tra i prodotti più interessanti di sempre troviamo il JBL Charge 5, un altoparlante wireless potente e compatto, l’ideale per ascoltare musica da soli ma, soprattutto, in compagnia. Un dispositivo colorato e giovanile che grazie agli sconti su Amazon può essere acquistato per meno di 150 euro, un’offerta irripetibile e assolutamente da non lasciarsi scappare.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere

JBL Charge 5: scheda tecnica

Il JBL Charge 5 è uno speaker bluetooth portatile compatto e potente, ottimo insomma per essere trasportato in giro senza troppa fatica, dato anche il peso estremamente contenuto (circa 1 Kg).

L’altoparlante ha una potenza di 30 W, sufficiente sia all’aperto che al chiuso. Molto interessante la funzione PartyBoost che consente di sincronizzare più casse bluetooth (a patto che siano compatibili questa tecnologia) per dare vita a un dispositivo unico ottimo per ottenere più potenza e, quindi, diffondere il suono in ambienti di maggiori dimensioni, garantendo comunque un’ottima qualità.

Per collegare il JBL Charge 5 a smartphone, tablet e PC si può utilizzare il Bluetooth 5.1 presente sul dispositivo, che permette di accoppiare fino a due device contemporaneamente. Disponibile anche una porta USB-C integrata per utilizzare lo speaker Bluetooth come se fosse un power bank e ricaricare altri dispositivi.

La batteria del JBL Charge 5, d’altronde, ha una capacità di 7500 mAh e promette circa 20 ore di utilizzo, con circa 4 ore necessarie per una ricarica completa. È presente, infine, la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo speaker Bluetooth alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, la soluzione ideale, insomma, da portare in spiaggia o a un party in piscina.

JBL Charge 5: l’offerta su Amazon

Il JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth facilissimo da utilizzare per le vacanze, un dispositivo versatile che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, potente e, soprattutto, poco ingombrante.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro, ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo altoparlante a 140,99 euro (-30%, -59 euro), uno sconto molto interessante da sfruttare subito, prima di andare in vacanza per non rinunciare ad ascoltare buona musica, ovunque.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere