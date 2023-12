JBL Charge 5, lo speaker Bluetooth per le feste a un prezzo mai visto

Fonte foto: JBL

Uno speaker Bluetooth è una soluzione potente, compatta e versatile per ascoltare al meglio la propria musica preferita in casa e in qualsiasi altra situazione, incluse le feste all’aperto e al chiuso.

Il settore è uno di quelli in fortissima crescita e sul mercato sono disponibili una grande varietà di prodotti che rendono davvero complicato fare la scelta giusta e acquistare il "dispositivo perfetto".

Per fortuna, grazie ad Amazon riuscire nell’impresa è un po’ più semplice e gli utenti avranno accesso a un’ampia selezione di offerte adatte davvero a tutte le esigenze, come ad esempio il JBL Charge 5, un altoparlante wireless potente e compatto, che per le prossime ore può essere acquistato a poco più di 130 euro.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere

JBL Charge 5: scheda tecnica

Il JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth dalle dimensioni estremamente compatte (22,3×9,4×9,7 cm) e dal peso di circa 1 Kg, ottimo da portare in giro facilmente ma che allo stesso tempo anche potente.

JBl Charge 5, infatti, ha una potenza di 30 W che permette di utilizzare questo altoparlante sia all’aperto che al chiuso garantendo comunque una buona resa sonora. Basti pensare che, mediamente, una Smart TV di fascia media ha una potenza audio intorno ai 20-30 Watt al massimo.

Ma se ci fosse bisogno di maggiore potenza si può utilizzare la funzione PartyBoost che consente di collegare insieme più casse Bluetooth insieme e coprire anche ambienti di maggiori dimensioni e senza perdere di qualità.

Sul device abbiamo anche il Bluetooth 5.1 che può essere utilizzato per collegare smartphone, tablet e PC, con la possibilità di sincronizzare fino a due device contemporaneamente. Molto interessante anche la presenza di una porta USB-C da utilizzare sia per la ricarica del JBL Charge 5 e sia per caricare altri device esterni.

La batteria ha una capacità di 7.500 mAh ed è in grado di assicurare circa 20 ore di utilizzo; per una carica completa sono necessarie circa 4 ore. Infine, questo speaker Bluetooth è certificato IP67, ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni.

JBL Charge 5: l’offerta su Amazon

Il JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth semplice e intuitivo, ottimo per essere utilizzato in una miriade di contesti diversi, garantendo comunque una buona resa sonora, ottima soprattutto per le feste.

Parliamo di un device giovanile, potente e soprattutto poco ingombrante, che può essere spostato a proprio piacimento e, addirittura, infilato dentro uno zaino e portato in giro e, vista anche l’ottima autonomia, non ci sarà alcun bisogno di avere a portata di mano una presa di corrente.

Di listino il JBL Charge 5 ha un costo di 199,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo speaker Bluetooth a 134,99 euro (-33%, -65 euro) e con uno sconto così, non si può non cedere alla tentazione.

