JBL Flip 6: la cassa Bluetooth per la spiaggia è in super sconto

I migliori speaker Bluetooth hanno peso e dimensioni trascurabili, sono potenti al punto giusto e che, ovviamente, sono facili da usare. Sono sistemi audio, insomma, fatti per "cogliere l’attimo" e divertirsi in compagnia, senza dover collegare decine di cavi o ripiegare su soluzioni ingombranti e complicate da installare. In estate, poi, sono ancor più utili perché ci permettono si sentire la nostra musica preferita anche sotto l’ombrellone, senza il timore della sabbia o dell’acqua.

Tra i prodotti più interessanti della categoria c’è sicuramente il JBL Flip 6, uno dei moltissimi altoparlanti wireless prodotti dell’azienda statunitense, capace di coniugare potenza, durevolezza e, ovviamente, un prezzo davvero concorrenziale. Se poi grazie a Amazon, il costo scende addirittura sotto i 100 euro non si può che cedere alla tentazione.

JBL Flip 6 – Speaker Bluetooth 30W – Resistente all’acqua e alla polvere (IP67)

JBL Flip 6: scheda tecnica

JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth portatile caratterizzato da dimensioni ridotte (‎17,8×7,2×6,8 cm) un peso contenuto (550 gr) e una potenza di 30W, la soluzione ideale insomma per portare facilmente con sé la propria musica preferita. Uno speaker perfetto per essere utilizzato sia all’aperto che al chiuso senza troppe difficoltà, garantendo sempre una buona qualità d’ascolto con bassi profondi e alti cristallini.

Esattamente come tutti i dispositivi simili prodotti da JBL è presente la funzione PartyBoost che permette di di sincronizzare più casse Bluetooth (utilizzando l’applicazione ufficiale) per aumentare la potenza totale e, naturalmente, per coprire ambienti di dimensioni più grandi.

La sincronizzazione avviene tramite connessione Bluetooth 5.1 con gli smartphone, i tablet o i PC, con la possibilità di accoppiare fino a due device contemporaneamente. Disponibile anche una porta USB-C integrata da utilizzare anche per ricaricare altri dispositivi, usando la grande batteria del JBL Flip 6 come una sorta di power bank.

La batteria del JBL Flip 6, infatti, promette circa 12 ore di riproduzione con una ricarica completa, che viene effettuata in circa due ore e mezza. Troviamo, infine, la certificazione IP67, che attesta che questo speaker Bluetooth può resistere alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, un dettaglio che lo rende ideale anche per la spiaggia e per la piscina.

JBL Flip 6: l’offerta su Amazon

Il JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth low-cost, ma di un grande brand, perfetto per chi ha bisogno di un sistema audio portatile per ascoltare musica in maniera semplice e veloce. La qualità audio è più che buona, restando naturalmente sempre su un utilizzo amatoriale, in spiaggia, in piscina o in campeggio, tutte situazioni che non richiedono, insomma, soluzioni audio troppo sofisticate.

Il prezzo di listino è di 139,99 euro che, già di suo, è piuttosto accessibile. Grazie all’offerta su Amazon, però, è possibile portare a casa questo altoparlante Bluetooth a 99,99 euro (-29%, -40 euro), un’offerta decisamente interessante, da cogliere al volo prima di partire per le vacanze.

