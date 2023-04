Jennifer Lopez è una madre vendicativa

La vendetta ha il volto di una madre. E, più nello specifico, ha il volto di Jennifer Lopez. È infatti la celebre popstar e attrice a interpretare la protagonista del nuovo film The Mother, in arrivo fra poche settimane in streaming su Netflix. Nel lungometraggio JLo veste i panni di una ex assassina che, dopo che la figlia abbandonata anni prima torna inaspettatamente nella sua vita, esce allo scoperto per proteggerla da alcuni pericolosi nemici. La lavorazione del film è iniziata nel 2021, mentre la data di uscita, annunciata pochi giorni fa, è fissata per maggio.

Il cast di The Mother

Come detto, Jennifer Lopez veste i panni della protagonista, la madre. Recentemente la star, tra l’altro, ha recitato anche in Shotgun Wedding, uscito pochi mesi fa su Prime Video. Joseph Fiennes, che ha interpretato il comandante Waterford nella serie Il racconto dell’ancella, sarà Adrian Lovell.

Nel cast di The Mother ci sono inoltre Gael García Bernal (che interpreta Hector Alvarez), Omari Hardwick (nei panni di William Cruise), Paul Raci (Jons), Lucy Paez (Zoe), Jesse Garcia e Yvonne Senat Jones. Il film è diretto da Niki Caro, che in passato è stata la regista di La Ragazza delle Balene e di Mulan (il film live action del 2020). La sceneggiatura è firmata da Misha Green e Andrea Berloff.

La trama di The Mother

Come si intuisce dal trailer di The Mother, distribuito pochi giorni fa da Netflix, Jennifer Lopez è una killer ed è costretta ad abbandonare la figlia subito dopo il parto, facendo poi perdere le proprie tracce. È questo, infatti, l’unico modo per proteggere la neonata e sé stessa da alcuni uomini malvagi che, in caso contrario, riuscirebbero a trovarle e a ucciderle.

Suo malgrado, dunque, la donna lascia la figlia, che non smetterà mai di amare, e si nasconde in Alaska. Quando la figlia ha 12 anni, però, i nemici tanto temuti, ancora in cerca di vendetta, riescono inaspettatamente a rintracciare entrambe. La ragazzina viene rapita e la madre, sfoderando di nuovo l’intero repertorio da badass girl (moto, pugni e pistole), riesce a trovarla e a salvarla.

Almeno per il momento: i nemici sulle loro tracce non sono ancora sconfitti definitivamente e madre e figlia, riunite per la prima volta, dovranno affrontare più di una difficoltà per restare vive. È soprattutto la protagonista a essere disposta a pagare il prezzo più alto: farebbe qualunque cosa, anche sacrificare la propria vita, pur di proteggere la figlia.

Le riprese di The Mother

Le riprese del film si sono svolte anche alle Canarie, in particolare sull’isola di Gran Canaria. Quella che nel film viene mostrata come Cuba, infatti, è in realtà Las Palmas, capitale dell’isola spagnola.

La data di uscita di The Mother

Il film The Mother sarà visibile su Netflix dal 12 maggio 2023.