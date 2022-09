Jennifer Lopez si sposa (ma non con Ben Affleck)

Le chiacchieratissime e romantiche nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck risalgono solo a poche settimane fa, eppure la cantante, attrice e ballerina (e molto altro ancora) è pronta a indossare ancora il velo e l’abito bianco in un nuovo matrimonio-evento, già fissato per il 2023.

Chiariamoci: l’amore di JLo per il suo Ben non si è affatto spento, almeno per il momento. Il matrimonio di cui parliamo si celebrerà in realtà nella finzione, nel nuovo film di Prime Video intitolato Un matrimonio esplosivo.

Iscriviti a Prime Video per vedere Un matrimonio esplosivo

Di cosa parla Un matrimonio esplosivo

Un matrimonio esplosivo (Shotgun Wedding è il titolo originale) è una commedia romantica che racconta la storia di Darcy (interpretata, appunto, da Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel). La coppia organizza uno strabiliante matrimonio e per l’occasione riunisce entrambe le famiglie, molto affettuose ma sempre pronte ad esprimere giudizi.

Quando tutto è pronto, però, Darcy e Tom iniziano ad avere dei ripensamenti. Come se non bastasse, improvvisamente gli invitati vengono presi in ostaggio dando un significato del tutto nuovo, e tragicamente concreto, alla formula "Finché morte non ci separi". Darcy e Tom dovranno dunque salvare i loro cari (sempre che non si uccidano prima a vicenda), vivendo un’avventura adrenalinica, sexy e molto divertente.

Shotgun Wedding, cioè il titolo originale del film, è un’espressione statunitense che si usa in genere per indicare quei matrimoni organizzati molto in fretta per evitare l’imbarazzo di un concepimento avvenuto al di fuori dell’unione coniugale. L’espressione richiama l’immagine degli sposi "costretti" a convolare a nozze da una pistola metaforicamente puntata alla testa (ma a quanto pare non troppo metaforicamente, in questo film).

Chi recita in Un matrimonio esplosivo

Oltre ai protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel, il cast del film diretto da Jason Moore (già noto per Pitch Perfect e Sisters) include anche Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter e Lenny Kravitz.

Il ruolo del protagonista maschile, tra l’altro, doveva andare inizialmente a Ryan Reynold, poi sostituito con Armie Hammer, che ha però lasciato il progetto nel 2021 in seguito alle accuse di abusi nei suoi confronti. Duhamel ha così sostituito Hammer a gennaio 2021.

Scritto da Mark Hammer, il film Un matrimonio esplosivo (che dura 100 minuti) è prodotto da Todd Lieberman, David Hoberman, Alexander Young, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina.

Quando esce Un matrimonio esplosivo

La data delle nozze, è proprio il caso di dirlo, è già stata decisa e tutti gli spettatori sono certamente invitati al grande evento: l’appuntamento è su Prime Video il 27 gennaio 2023.

Iscriviti a Prime Video per vedere Un matrimonio esplosivo