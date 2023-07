John Wick, ecco il prequel The Continental

Fonte foto: Prime Video

Arriverà prossimamente su Prime Video la serie prequel di John Wick, intitolata The Continental. Nell’universo dei film di John Wick l’hotel The Continental, punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, è un luogo molto importante. Il prequel di prossima uscita, diviso in tre parti, si propone di esplorarne le origini dal punto di vista di un giovane Winston Scott, che si ritrova in una infernale New York degli anni ’70. Ecco chi sono i personaggi della nuova serie e tutte le informazioni da conoscere.

Di cosa parla The Continental

La trama di The Continental racconta il viaggio pericoloso di Winston Scott attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo che dà il nome alla serie. L’obiettivo è quello di impadronirsi dell’hotel stesso. Alla fine, otterrà davvero il suo trono.

Il cast di The Continental

Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston. Ayomide Adegun, invece, indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. Nel cast di The Continental ci sono anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

«I fan ameranno The Continental perché, come i film di Wick, è una corsa selvaggia e divertente ed è unica, è colorata, è audace, è sonica, ha un cast di personaggi che non troverai nei film classici considerato il mondo in cui viviamo», ha dichiarato Albert Hughes, regista e produttore esecutivo.

I personaggi di The Continental

Il protagonista della serie, come detto, è Winston Scott: bello, intelligente e controllato, è un uomo d’affari scaltro che finito nel mirino della legge. Winston stava lavorando a Londra quando Cormac, boss della malavita che aveva fatto parte del suo passato, lo manda alla ricerca di suo fratello esiliato, Frankie.

Charon, interpretato da Ayomide Adegu, è invece un assistente fidato di Cormac la cui lealtà verrà messa alla prova. Cormac, alias Mel Gibson, come anticipato è invece un boss della malavita: attuale manager del The Continental Hotel, ha un legame con Winston e Frankie Scott. Quando Frankie ruba qualcosa di immenso valore ai superiori di Cormac, quest’ultimo trascina Winston di nuovo nella malavita criminale.

Un altro personaggio della serie è KD, una detective della polizia di New York in guerra contro la corruzione interna dell’istituzione. Anche Mayhew è un detective della polizia di New York: superiore di KD, ha un debole per lei e la avverte senza mezzi termini di stare lontano dal The Continental Hotel.

Ben Robson e Nhung Kate interpretano invece Frankie e Yen. Frankie è il fratello maggiore di Winston, un assassino nato, mentre Yen è sua moglie, pronta a sopportare qualsiasi difficoltà per stare con lui. «Frankie crede molto nella famiglia, soprattutto in un momento in cui è davvero difficile tenerla unita», commenta Robson. «È disposto a fare qualsiasi cosa per suo fratello minore Winston, e vuole tenerlo lontano dal mondo in cui è rientrato».

Lou e Miles (interpretati da Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour), infine, sono due fratelli: lei è un’artista esperta in arti marziali, lui un veterano del Vietnam. Insieme gestiscono il dojo ereditato dal padre.

Quando esce The Continental in streaming

The Continental sarà disponibile su Prime Video da settembre 2023. La data esatta su uscita non è ancora stata annunciata.