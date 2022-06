Jurassic Park: dove vedere tutti i film in streaming

È uscito in questi giorniJurassic World: il dominio, il film che chiude la saga epica e di enorme successo dedicata ai dinosauri. Il franchise è iniziato nel 1990 con il romanzoJurassic Park diMichael Crichton, da cui è poi stato tratto ilprimo film diretto daSteven Spielberg, premiato con 3 Oscar.

Scritto e diretto da Colin Trevorrow, la trama diJurassic World: il dominio è ambientata decenni dopo glieventi di Jurassic Park e immagina un mondo in cuii dinosauri vivono al fianco degli esseri umani, non certo in modo pacifico: non mancano, tra le altre cose, combattimenti clandestini, mercato nero, allevamenti illegali e milionari spregiudicati pronti a usare il DNA dei dinosauri per scopi poco limpidi. La visione di questa pellicola alcinema ha risvegliato il desiderio di vedere o rivedere gli iconicicapitoli precedenti della saga? Ecco dove è possibile guardarli, anchein streaming.

Jurassic Park: tutti i film della saga

Per prima cosa, quali sono i film che compongonoil franchise di Jurassic Park? Il primo si chiama semplicementeJurassic Park: diretto daSteven Spielberg, racconta la storia di uno scienziato che crea un parco a tema preistorico, popolato da dinosauri generati in laboratorio.

Anche il secondo film (Jurassic Park – Il mondo perduto) è diretto da Steven Spielberg, conJeff Goldblum eJulianne Moore. Nel sequel un criminale vuole trasportare i dinosauri nellozoo di San Diego e due scienziati cercano di ostacolarsi.

InJurassic Park III il protagonista è il paleontologo Grant che scopre che sull’isola di Sorna si sono evoluti dei nuovi e mostruosidinosauri. La visione deve poi proseguire conJurassic World, conChris Pratt e Bryce Dallas Howard, il primo film della nuova trilogia prodotta da Spielberg in cui gli scienziati creano un dinosauro geneticamente modificato.

Infine, c’èJurassic World – Il regno distrutto, sempre con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, durante il quale Owen e Claire tentano di salvarei dinosauri da un’eruzione e sventano una temibile cospirazione.

Dove vedere i film di Jurassic Park

Laseconda trilogia si conclude conJurassic World – Il dominio, appunto, che è uscito in Italia al cinema il 2 giugno. A parte quest’ultimo film, però, dove è possibile recuperare la visione dei precedenti? Fino al 10 giugno 2022, Sky ha lanciatoSky Cinema Jurassic World dando così la possibilità di vedere i film del franchise su Sky Cinema Collection (canale 303). Tutti i titoli sono disponibili anchein streaming su NOW eon demand su Sky.