Kenwood, la planetaria mai così conveniente: sconto da non perdere

Fonte foto: Kenwood

Completa, versatile ed estremamente funzionale. L’impastatrice planetaria Kenwood Chef XL è perfetta dare libero sfogo alle tue fantasie culinarie. Ti basterà poco tempo per imparare a preparare impasti dolci e salati e creme di ogni genere, senza fatica e con un impegno temporale minimo.

Grazie ai tanti accessori disponibili, poi, può essere facilmente trasformata in un robot da cucina tuttofare, grazie al quale potrai preparare pasta fresca, macinare carne, e molto altro ancora. Insomma, una sorta di sous-chef sempre pronto ad aiutarti. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il robot impastatrice Kenwood è più conveniente che mai. E potrai anche scegliere se pagarlo in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria.

Kenwood Chef XL impastatrice planetaria

Kenwood Chef XL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un potente motore da 1200 Watt, una capiente ciotola da 6,7 litri e tanti programmi da sfruttare a seconda dell’esigenza del momento. Basterebbe questa brevissima descrizione per comprendere tutte le potenzialità dell’impastatrice planetaria Kenwood Chef XL.

Dotata di comandi semplici e intuitivi, ti permetterà di realizzare facilmente e velocemente impasti dolci e salati o creme di ogni genere. I tre ganci di miscelazione presenti nella confezione – la frusta K, la frusta a filo e il gancio impastatore – ti permetteranno di dare libero sfogo a ogni tua fantasia culinaria: potrai preparare pane e pizza fatti in casa in una manciata di minuti e senza fatica. O realizzare bellissime torte per compleanni e feste degne della miglior pasticceria.

Come detto inizialmente, però, Kenwood Chef XL è molto di più che una semplice impastatrice. Grazie alle tre prese motore presenti in varie parti dell’elettrodomestico, potrai sfruttarne la potenza per macinare carne, per preparare pasta fresca e stenderla o trafilarla in pochissimi minuti. Insomma, un robot da cucina completo e funzionale grazie al quale preparare piatti di ogni genere, dall’apertivo fino al dolce.

Kenwood, impastatrice a tasso 0 su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Un’offerta da non farsi scappare, se siete alla ricerca di una nuova impastatrice da sfoggiare nella vostra cucina. Come accennato inizialmente, infatti, il robot/impastatrice di Kenwood è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 45%, che fa crollare il prezzo a 299,90 euro. Il risparmio è considerevole: rispetto ai 549,90 euro del prezzo consigliato, la pagherai ben 250 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account potranno poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello o in fase di check out e il gioco è fatto. In questo modo, l’impastatrice Kenwood Chef XL costa 59,98 euro al mese per cinque mesi.

