Kenwood, la planetaria-robot non è mai stata così conveniente: sconto esagerato

Quella per la cucina è una passione condivisa da milioni di persone. Complici anche i vari cooking-show che impazzano in TV e una cultura culinaria millenaria, sono sempre di più gli italiani che si destreggiano tra i fornelli. Ma non sempre si ha a disposizione tempo a sufficienza per coltivare questa passione.

Con l’impastatrice planetaria e robot da cucina Kenwood Prospero+ la tua vita tra i fornelli sarà molto più semplice. E non serve molto a capire il perché: basterà leggere la lunga lista di funzionalità e valutare l’utilità dei vari accessori inclusi per capire che diventerà ben presto il vostro sous-chef di fiducia. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di categoria: risparmierai più di 100 euro su uno degli elettrodomestici più utili oggi in commercio.

Un elettrodomestico completo che ti sarà di grande aiuto per dare libero sfogo alla tua fantasia tra i fornelli. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale. La planetaria-robot Kenwood Prospero+, con tutti i suoi accessori inclusi, è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e il prezzo che crolla al punto più basso mai raggiunto su Amazon. Comprandola oggi la pagherai 180,12 euro, con un risparmio considerevole rispetto al listino. Il prezzo consigliato è infatti di 299,99 euro: ti costa ben 120 euro in meno.

Inoltre, potrai approfittare di un periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024. Ciò vuol dire che avrai più di 50 giorni per provarla e decidere se tenerla o meno. Se valuterai che non risponde alle tue necessità, potrai sempre ottenere i tuoi soldi indietro.

Kenwood Prospero+ caratteristiche e funzionalità

Compatta, ma allo stesso tempo dotata di un cestello decisamente capiente, l’impastatrice planetaria Kenwood Prospero+ ti tornerà molto utile per preparare ricette di ogni tipo. Il cestello da 4,3 litri può essere utilizzato per impasti dolci e salati di ogni genere: pane, pizza o dolci fatti in casa ogni volta che vorrai senza fare troppa fatica. Grazie ai tre ganci di miscelazione presenti nella confezione, infatti, potrai preparare impasti perfettamente incordati in pochi minuti o creme lisce come quelle della tua pasticceria preferita.

Ma la Kenwood Prospero+ non è "solamente" una impastatrice planetaria. Grazie alle tre prese motore presenti in varie parti, infatti, potrai trasformarla in un vero e proprio robot da cucina. La versione in offerta oggi su Amazon include uno spremiagrumi, un frullatore e un food processor, ma le possibilità sono praticamente illimitate. Potrai tritare carne e pesce, preparare la pasta fresca e molto altro ancora scegliendo l’accessorio più adatto tra queli acquistabili separatamente.

