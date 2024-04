Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone di nuovo insieme

Fonte foto: Searchlight Pictures/The Walt Disney Company

Dopo Povere creature! (Poor Things! in lingua originale), il regista Yorgos Lanthimos e gli attori Willem Dafoe ed Emma Stone saranno di nuovo insieme nel film Kinds of Kindness, in uscita prossimamente al cinema. Ma non saranno da soli: nel cast figurano diversi nomi interessanti. La sceneggiatura originale del film è scritta dallo stesso Lanthimos insieme a Efthimis Filippou: una coppia che è una garanzia, visto che ha già collaborato per i film The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth e Alps.

Di cosa parla Kinds of Kindness: la trama

Kinds of Kindness è il nono film diretto da Yorgos Lanthimos. Il regista e produttore greco negli ultimi anni ha messo in fila una serie di titoli particolarmente acclamati da pubblico e critica, che infatti gli sono valsi cinque nomination agli Oscar: oltre ai già citati Povere creature!, The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro, possiamo aggiungere alla lista anche La favorita, uscito nel 2018.

Kinds of Kindness è presentato come «una favola in tre atti»: una fiaba contemporanea composta da tre racconti diversi e apparentemente slegati tra loro. Stando a quanto dichiarato dal regista stesso, gli attori del cast interpreteranno più personaggi.

I tre segmenti del film, nello specifico, riguarderanno rispettivamente un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto angosciato dal fatto che la moglie scomparsa in mare è tornata ma pare una persona diversa; e una donna sulle tracce di un personaggio misterioso che, essendo dotato di particolari abilità psichiche, diventa un leader spirituale.

Il cast di Kinds of Kindness

Distribuito da Searchlight Pictures e prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Kasia Malipan e Yorgos Lanthimos, il film Kind of Kindness vede tra i protagonisti i già citati Willem Dafoe, candidato all’Academy Award, ed Emma Stone, due volte vincitrice del Premio Oscar.

Il cast di Kinds of Kindness include poi il candidato all’Academy Award Jesse Plemons, noto soprattutto per il ruolo di Todd Alquist nella serie Breaking Bad, oltre che per le sue interpretazioni in Fargo, The Irishman, The Post e Killers of the Flower Moon.

Nel cast figurano inoltre Margaret Qualley (vista, tra le altre cose, in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, The Leftovers, Maid e Povere creature!), Hong Chau (candidara agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in The Whale), Joe Alwyn (visto anche in la Favorita e Catherine di Lena Dunham), Mamoudou Athie (noto, tra le altre cose, per la serie Archive 81 e i film Jurassic World – Il Dominio e Underwater) e Hunter Schafer (modella transgender nota per il suo ruolo nella serie tv Euphoria).

Quando esce Kinds of Kindness

Il film Kinds of Kindness uscirà negli Stati Uniti il 21 giugno 2024 e nel Regno Unito il 28 giugno. La data di uscita nei cinema italiani non è ancora stata annunciata.