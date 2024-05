L'arte della gioia: il trailer ufficiale e quando esce

La serie tv L’arte della gioia, tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, esce in due parti tra maggio e giugno: ecco le date

Sarà presentata in anteprima mondiale alla 77esima edizione del Festival di Cannes L’arte della gioia, la serie tv di Valeria Golino tratta dal capolavoro letterario di Goliarda Sapienza, scrittrice catanese che nel 2024 avrebbe compiuto cento anni. A lungo rifiutato da diverse case editrici italiane, il romanzo è uscito postumo e solo diversi anni dopo la pubblicazione (oggi è edito da Einaudi) ha raggiunto un notevole successo prima all’estero e poi in Italia. La protagonista della storia è Modesta, una ragazzina che nasce in Sicilia nel 1900 e vive sulla spinta della scoperta della sessualità e del desiderio di una vita migliore.

Trailer italiano e trama di L’arte della gioia

Come sa chi ha già letto il romanzo, la serie tv L’arte della gioia di prossima uscita racconta solo la prima parte dell’avventurosa e drammatica vita di Modesta, in cui un importante fil rouge è il percorso di emancipazione sessuale che porta questa giovanissima donna ad esplorare il confine tra lecito e illecito.

Nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 in una famiglia poverissima, Modesta fin dall’infanzia è animata da un desiderio di scoperta e di conoscenza che cozza con la società patriarcale e oppressiva del tempo.

Dopo che un tragico incidente la lascia senza famiglia, Modesta viene accolta in un convento e diventa la protetta della Madre Superiora. In seguito, la protagonista – che è determinata, spregiudicata e astuta – si ritroverà nella villa della Principessa Brandiforti, dove saprà rendersi indispensabile e ottenere un certo potere tra le mura del palazzo.

Il cast di L’arte della gioia

La serie tv Sky Original, prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, include nel cast Tecla Insolia (nei panni della giovanissima Modesta), Jasmine Trinca (che interpreta la Madre Superiora) e Valeria Bruni Tedeschi (alias la principessa Gaia).

Tra gli interpreti ci sono anche Guido Caprino (che veste i panni di Carmine), Alma Noce (nel ruolo di Beatrice, il più giovane membro della famiglia Brandiforti), Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata (che rispettivamente interpretano Ippolito, figlio di Gaia, e Rocco, autista della famiglia).

L’arte della gioia è scritta da Valeria Golino insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo ed è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Come vedere la serie tv L’arte della gioia

Al di là della presentazione in anteprima al 77esimo Festival di Cannes, la serie tv L’arte della gioia sarà lanciata da Vision Distribution al cinema in due parti. La prima parte arriva dal 30 maggio 2024 e la seconda dal 13 giugno.

Prossimamente la serie sarà disponibile anche su Sky e in streaming su NOW.