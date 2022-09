L'estate nei tuoi occhi: cosa è cambiato nel cast

La prima stagione della serie L’estate nei tuoi occhi si è conquistata il titolo di show numero 1 su Prime Video nel weekend del suo debutto: adesso che è in fase di produzione la seconda stagione, gli spettatori non vedono l’ora di poter assistere sul piccolo schermo alle prossime avventure sentimentali (e non) di Belly, Jeremiah e Conrad.

Manca ancora molto all’uscita dei nuovi episodi, ma ci sono già alcune novità risapute che riguardano il cast della serie tv drammatica e sentimentale.

Iscriviti a Prime Video per vedere L’estate nei tuoi occhi

Le nuove attrici del cast

Niente paura, non ci sono stravolgimenti in vista: la protagonista sarà interpretata da Lola Tung anche nella seconda stagione, che sarà guidata dalle showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka (che sono anche produttrici esecutive con Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton, Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee).

Le novità riguardano invece alcune aggiunte al cast, quelle di Kyra Sedgwick e Elsie Fisher. Sedgwick è un’attrice, produttrice e regista: premiata con Emmy e Golden Globe, ha recitato tra le altre cose in The Closer e Call Your Mother, oltre che in The Edge of Seventeen, The Possession, The Game Plan, Secondhand Lions, What’s Cooking?, Phenomenon, Heart and Souls, Something to Talk About e Born on the Fourth of July. Recentemente ha diretto il film Space Oddity.

L’attrice Elsie Fisher sarà invece protagonista nel film di prossima uscita Lucky Man. È anche nota per i ruoli in My Best Friend’s Exorcism (presto su Prime Video), Texas Chainsaw Massacre, Camp Friends e Barry.

Di cosa parla L’estate nei tuoi occhi

L’estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale che racconta il complicato triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Oltre a essere un racconto di formazione sul primo amore, parla anche del rapporto genitori figli.

La storia è tratta dalla celebre trilogia di romanzi della statunitense Jenny Han: il titolo originale è The Summer Trilogy, ma in Italia è stata pubblicata come L’estate nei tuoi occhi, Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate.

Cosa sappiamo di L’estate nei tuoi occhi 2

Se la seconda stagione della serie seguirà la trama del libro, allora L’estate nei tuoi occhi 2 sarà ambientata a circa un anno di distanza dalla prima stagione. Susannah, la madre di Conrad e Jeremiah, è di nuovo gravemente malata e i due figli stanno gestendo a fatica la situazione. Belly, da parte sua, attraversa un momento difficile. Tutto precipita improvvisamente quando Jeremiah la chiama per dirle che Conrad è sparito nel nulla.

L’annuncio del rinnovo della seconda stagione è arrivato a giugno 2022, giusto un paio di giorni dopo il debutto in streaming della prima stagione. Non è ancora possibile sapere la data di uscita esatta su Prime Video, quindi, ma è probabile che sarà comunque nel corso dell’estate 2023.

